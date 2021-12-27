محافظ القاهرة يتفقد تطوير حدائق الفسطاط وجامع عمرو بن العاص (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء المهندسة راندة المنشاوى، أعمال تطوير حدائق الفسطاط وساحة جامع عمرو بن العاص، عقب زيارتهما لمواقع العمل بمشروع إعادة احياء القاهرة التاريخية اليوم الإثنين.





جاء ذلك بحضور نائب المحافظ المهندسة جيهان عبدالمنعم، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق،، وعدد من المسئولين.

واستمع محافظ القاهرة ومساعد أول رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع حدائق الفسطاط، وما تم تنفيذه من أعمال وفقا للمخطط العام للمشروع، والذى لفت إلى أن المخطط العام للمشروع يضم جامع عمرو بن العاص، والساحة الملحقة به، والسوق التى تشمل أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ومنطقة المقابر، وموقع حفائر الفسطاط، والمركز الترفيهى لحديقة الفسطاط، ومدرج الصخور الطبيعية، وساحة الشهداء، وساحة القلعة، وساحة الحديقة، وممر الوادى، ومنصة الأداء، وحديقة المجتمع، وساحة لانتظار السيارات.

ويضم المخطط أيضا حديقة الاستقبال، وبيت القاهرة، ومركزا للشرطة، ومنطقة الكنائس، وممشى البستان، والمركز الإبداعى للأطفال، والمتحف القومى للحضارة المصرية، ومبنى متعدد الاستخدامات، ومنطقة تفاعل الأطفال مع الحيوانات الأليفة، والحديقة التذكارية، والحديقة النباتية، والمجسم الأيقونى، والساحة الاحتفالية، ومواقف للانتظار، ومداخل الحديقة، وبعض المناطق الأخرى.

وتفقد المحافظ ومساعد أول رئيس الوزراء أعمال التطوير بساحة جامع عمرو بن العاص، واطلعا على نسب تنفيذ الأعمال، بما فى ذلك الأعمال الخاصة بشبكة الصرف، وشبكة الرى، وزراعة الاحواض والنخيل، ومبنى خزان المياه، ومبنى الخدمات، والنصب التذكارى.

وفى نهاية الجولة أثنت المهندسة راندة المنشاوى على معدلات التنفيذ بمشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وتقدمت فى هذا الصدد بالشكر والتقدير إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على التنفيذ، على ما تقدمه من جهد فى سبيل إنجاز هذا المشروع العملاق.

وبالنسبة لمشروع تطوير حدائق الفسطاط أكدت المنشاوى ضرورة الانتهاء من مسارات البحيرات، وضغط المخطط الزمنى التنفيذى للمشروع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الصدد، نظرا للقيمة المضافة لهذا المشروع بما سيقدمه من إطلالة فريدة على تاريخ مصر الغنى.