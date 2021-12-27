أمطار وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس نهار الغد الثلاثاء، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن يسود ليل الغد طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.





ظواهر متوقعة وحول الظواهر الجوية المتوقعة غدا، أكد خبراء الأرصاد أنها تشمل تشكل شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث (20%) على مناطق من جنوب الدلتا وجنوب البلاد وجنوب سلاسل البحر الأحمر قد تمتد الى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. حالة البحر كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدل وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا: العظمى الصغرى القاهرة 19 11 الإسكندرية 18 10 وادى النطرون 19 10 طنطا 18 10 شبين الكوم 19 11 دمنهور 18 11 بلطيم 18 11 مطروح 19 10 السلوم 19 10 سيوة 19 05 بورسعيد 18 16 دمياط 18 14 الزقازيق 18 10 المنصورة 18 10 الإسماعيلية 19 08 السويس 19 11 العريش 19 11 رفح 18 11 رأس سدر 19 10 نخل 17 00 نويبع 19 14 طابا 18 10 كاترين 14 02 الطور 21 09 شرم الشيخ 22 14 الغردقة 23 15 مرسى علم 22 13 الفيوم 19 07 بنى سويف 19 07 المنيا 19 05 أسيوط 19 04 سوهاج 19 06 قنا 20 07 الأقصر 21 06 أسوان 22 10 إدفو 22 10 أبوسمبل 21 09 الوادى الجديد 20 03 شلاتين 26 15 أبو رماد 26 15 حلايب 23 16 رأس حدربة 23 16

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