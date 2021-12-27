جوهرة نيل مصر.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسى إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية

جدة - نرمين السيد - وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، على افتتاح أحد المشروعات التى تضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة وهو مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، والذى يعد جوهرة نيل مصر.

ونقدم تغطية لافتتاح الرئيس السيسى لمجمع بنبان للطاقة الشمسية خلال السطور التالية:

الرئيس السيسى يصل إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان

السيسى يشاهد الفيلم التسجيلى «شموس ساطعة» عن مشروعات الكهرباء

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فيلما تسجيليا بعنوان "شموس ساطعة"، والذى يستعرض أهم المشروعات الكهربائية القومية.

شاكر: انتهجنا طرقا مبتكرة لتوليد الكهرباء بشكل سريع

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن ما تم إنجازه فى الخطة العاجلة لتوليد الطاقة كان سريعا بشكل غير مسبوق.

وأشار شاكر، خلال فعاليات تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وعدد من المشروعات القومية فى قطاع الكهرباء، اليوم الإثنين، إلى أن وزارة الكهرباء انتهجت طرقا مبتكرة وغير تقليدية لتوليد الكهرباء بشكل سريع.

محمد شاكر: 55 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروعات الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارة الكهرباء أخذت على عاتقها توفير الطاقة الكهربائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والتى أكدت أن هذه القضية تمثل أمنًا قوميًا.

وأشار شاكر إلى أن وزارة الكهرباء أعدت خطة عاجلة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء، مع رفع كفاءة المحطات القائمة، مع إنشاء محطات توليد للكهرباء، مؤكدًا أن التكلفة الاستثمارية لمشروعات الكهرباء الجديدة بلغت 55 مليار جنيه.

شاكر: أدخلنا 1842 ميجاوات خلال الفترة الأخيرة

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إدخال 1842 ميجاوات من الكهرباء خلال الفترة الأخيرة.

وأشار شاكر إلى أنه لم يتم تخفيف أى أحمال فى الكهرباء ابتداء من يونيو 2015، ونجحنا فى تقليل مضاعفات ثانى أكسيد الكربون فى الفترة من 2014 إلى 2021.

شاكر: شبكة كهرباء مصر الأقوى فى إفريقيا

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شبكة الكهرباء فى مصر أصبحت ضمن الأقوى فى إفريقيا والعالم، وهناك طفرة هائلة حدثت فى الشبكة القومية لنقل الكهرباء.

وأشار شاكر إلى أن محطات المحولات المتنقلة ساهمت فى تحسين الخدمة المقدمة، لافتا إلى أنه لم يتم تخفيف أى أحمال فى الكهرباء ابتداء من يونيو 2015، وأن حوالى 12 ألف ميجاوات دخلت محافظات الصعيد خلال السنوات الماضية.

شاكر: أنتجنا كهرباء يصل حجمها إلى 14 ضعف قدرة السد العالى

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنتاج كهرباء يصل حجمها إلى 14 ضعف قدرة السد العالى مؤخرا، موضحًا: "نجحنا فى تقليل مضاعفات ثانى أكسيد الكربون فى الفترة من 2014 إلى 2021".

وأوضح وزير الكهرباء أن حوالى 12 ألف ميجاوات دخلت محافظات الصعيد خلال السنوات الماضية، مضيفا أنه لم يتم تخفيف أى أحمال فى الكهرباء ابتداء من يونيو 2015.

شاكر: 355 مليار جنيه إجمالى استثمارات الكهرباء من 2014 إلى 2021

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالى الاستثمارات فى مجال الكهرباء من 2014 إلى 2021 بلغت 355 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن حجم إنتاج الكهرباء الذى تم إضافته فى الفترة الأخيرة يصل إلى 14 ضعف إنتاج السد العالى.

وأضاف شاكر أن هناك طفرة هائلة حدثت فى الشبكة القومية لنقل الكهرباء، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء نفذنت عددا من مشروعات الربط الكهربائى مع عدة دول من بينها الأردن، موضحًا أن محطات المحولات المتنقلة ساهمت فى تحسين الخدمة المقدمة.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، "نعمل على مشروعات الربط الكهربائى مع اليونان وقبرص باستثمارات 3 مليارات دولار". وأشار شاكر، إلى أنه تم توقيع عقود تنفيذ لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ عدد من مشروعات الربط الكهربائى مع عدة دول من بينها مملكة الأردن الهاشمية. شاكر: وقعنا عقود تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع السعودية أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقود تنفيذ لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية. وأشار شاكر إلى أن إجمالى الاستثمارات فى الكهرباء من 2014 إلى 2021 بلغ 355 مليار جنيه، لافتا إلى أن حجم إنتاج الكهرباء الذى تم إضافته فى الفترة الأخيرة يصل إلى 14 ضعف إنتاج السد العالى، مضيفًا أن هناك طفرة هائلة حدثت فى الشبكة القومية لنقل الكهرباء، وأن محطات المحولات المتنقلة ساهمت فى تحسين الخدمة المقدمة.

شاكر: بنبان أكبر محطة طاقة شمسية فى إفريقيا والشرق الأوسط قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مجمع بنبان يساهم فى تفادى 2 مليون طن من الانبعاثات الحرارية الضارة، لافتا إلى أن محطة بنبان أكبر محطة طاقة شمسية فى إفريقيا والشرق الأوسط. وأشار شاكر إلة أن وزارة الكهرباء تنتهج آليات لإنتاج الطاقة المتجددة ومنها الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن المصادر المتاحة لمصادر الطاقة المتجددة تتركز بصعيد مصر.

شاكر: المصادر المتاحة للطاقة المتجددة تتركز فى الصعيد قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة تنتهج آليات لإنتاج الطاقة المتجددة ومنها الهيدروجين الأخضر. وأشار إلى أن المصادر المتاحة للطاقة المتجددة تتركز بصعيد مصر، لافتا إلى تنفيذ العديد من المشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح والمياه. شاكر: تلقينا 13 مليون مكالمة على الخط الساخن لوزارة الكهرباء قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لخدمات قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تحويل خطوط الجهد المتوسط المارة اعلى الكتل السكنية لكابلات أرضية، وتلقينا حتى الان 13 مليون مكالمة على الخط الساخن لوزارة الكهرباء. وأشار شاكر إلى أن وزارة الكهرباء تنتهج آليات لإنتاج الطاقة المتجددة ومنها الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن المصادر المتاحة لمصادر الطاقة المتجددة تتركز بصعيد مصر. السيسى: نستهدف وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا نستهدف وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والربط مع دول الجوار. جاء ذلك فى تعقيب الرئيس السيسى، على كلمة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، خلال افتتاحه اليوم الإثنين، عددا من المشروعات القومية والاستراتيجية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمحافظات صعيد مصر، وفى مقدمتها مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء النظيفة على مستوى العالم.

السيسى: 150 مليار جنيه تكلفة مشروعات الكهرباء فى الصعيد قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن من المهم وصول كل البيانات المتعلقة بتطوير قطاع الكهرباء إلى جميع المواطنين، مشيرا إلى أن تكلفة استثمارات مشروعات الكهرباء فى الصعيد بلغت 150 مليار جنيه. وأضاف السيسى خلال فعاليات تفقده مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان: "نعمل على مشروعات الربط الكهربائى، كونه أصبح توجهًا عالميًا"، موضحا أن مشكلة الكهرباء قبل 2014 لم تكن فقط فى الإنتاج ولكن أيضا فى النقل والتوزيع والبنية التحتية.

السيسى: عرض مشروعات الصعيد يؤكد أن الاهتمام ليس مجرد تصريحات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إننا حققنا طفرة فى قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية رغم التحديات، مشيرا إلى أن رفع أسعار الكهرباء كان ضرورة لابد منها لأن الدولة لا تستطيع تحمل الفارق.

وأضاف السيسى خلال فعاليات تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، أن الهدف من عرض مشروعات الصعيد هو التاكيد على ان الاهتمام ليس مجرد تصريحات، وأن مشكلة الكهرباء قبل 2014 لم تكن فقط فى الإنتاج ولكن أيضا فى النقل والتوزيع والبنية التحتية.

السيسى يتفقد مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الإثنين مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى محافظة أسوان، والذى يعد أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

ويعد مجمع بنبان أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم إنشاء المجمع بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة.

السيسى يلتقط صورا تذكارية مع المسؤولين بمجمع بنبان للطاقة الشمسية

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على التقاط الصور التذكارية مع المسؤولين بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان خلال تفقده اليوم الإثنين للمجمع ضمن افتتاحاته هذا الأسبوع لعدد من مشروعات تنمية الصعيد.

ويعد مجمع بنبان أحد أهم مشاريع البنية التحتية فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم إنشاء المجمع بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة.