صحة الدقهلية: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، رفع درجة الاستعداد بمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس.





وأكد وكيل وزارة الصحة فى بيان اليوم الإثنين، توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوافر أكياس الدم ومشتقاتة ببنوك الدم ومنع الإجازات بالمستشفيات طوال فترة الاحتفالات، موجها بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المحلات والمطاعم والمخابز والمجازر وثلاجات حفظ الأغذية.

ووجه مكى، بأخذ عينات الأغذية من مختلف المنافذ وتكثيف حملات صحة البيئة وأخذ عينات للمياه، وكذلك النظافة العامة حول الكنائس وأماكن التجمعات والأسواق العامة والباعة الجائلين، والتأكد من جودة المنتجات الغذائية والبيئة الصحية، والتأكد من اتباع كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد وكيل الوزارة، المواطنين بتجنب التجمعات فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة، والمحافظة على التباعد الاجتماعى بين الأفراد فى الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة، مؤكدا على ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.