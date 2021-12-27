محافظ أسيوط: تنفيذ 1500 مشروع بتكلفة 25 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط إن عام 2021 شهد العمل على تنفيذ نحو 1500 مشروع بتكلفة 25 مليار جنيه لخدمة 2 مليون و600 ألف مستفيد بعدد 149 قرية و894 تابعا بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين مستوى الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.





وأضاف سعد فى بيان اليوم الإثنين، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يتم تنفيذها فى قطاعات مياه الشرب والكهرباء والطرق والنقل وسكن كريم وتطوير البنية التحتية للقرى، تطوير مجمعات خدمات حكومية ومجمعات زراعية ووحدات ومراكز صحية ومكتبات ثقافية، خدمات صحية تتضمن قوافل بيطرية، وطبية، وعمليات جراحية، وخدمات تعليمية منها تطوير حضانات ورفع كفاءة المدارس.

وأكد أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، وهناك متابعة مستمرة للأعمال لما لها من أهمية فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كل الجوانب الخدمية لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كل القطاعات بالدولة.

وأشار إلى أنه يتابع مع المسؤولين من خلال الجولات والزيارات الميدانية أو الاجتماعات الدورية نسب التنفيذ فى المشروعات للوقوف على المعوقات وسرعة تذليلها أولا بأول وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية أثبتت التكاتف والتعاون القائم بين كل مؤسسات الدولة، من خلال تعزيز الجهود بين كل المؤسسات والهيئات بما يسهم فى تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى والمناطق الريفية.