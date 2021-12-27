وحدة القمر الصناعى بالجيزة ترصد وتزيل مخالفات بحرم الطريق الدائرى

وفى ذلك الإطار رصدت محافظة الجيزة من خلال حى بولاق الدكرور 6 حالات بناء مخالف من خلال وحده المتغيرات المكانية والتعامل الفورى معها.
وأزالت المحافظة جمالونين مقامين بالمخالفة بحرم الطريق الدائرى وبشارع السنترال بمنطقة صفط اللبن بحى بولاق الدكرور.
كما أزالت المحافظة الدور الخامس المقام بالمخالفة بعقار بالعنوان 12 شارع فراج محمد طلبة متفرع من شارع مصطفى بشندى، بالإضافة إلى إزالة الدور الثالث المقام بالمخالفة بالعقار 14 شارع عبد العزيز أبوزيد متفرع من شارع التحرير.
كما نفذت المحافظة إزالة للدور الثالث المقام بالمخالفة للعقار 13 حارة محمود عاشور متفرع من شارع الشريف وإزالة الدور الرابع وهو عبارة عن حجرتين بالعنوان شارع الشعار بمنطقة أبو قتادة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بمتابعة من عبد الله نور رئيس حى بولاق.
وفى إطار أخر واصلت محافظة الجيزة من خلال أجهزتها رصد حاله العقارات الايله للسقوط من خلال اللجان المشكله فى ذلك الصدد وسرعة التعامل معها حفاظا على سلامة المواطنين.
وأزالت محافظة الجيزة من خلال حى شمال الجيزة عقارين متجاورين رقم 15 و17 بحارة النور من شارع مراد بالكيت كات لما تمثله من خطورة داهمة حرصا على حياة المواطنين وذلك بمتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.
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