%500 زيادة فى الاستثمار.. تنمية الصعيد أصبحت واقعا حقيقيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح الفيديوجراف المشروعات التى تمت فى العديد من القطاعات، فعلى مستوى قطاع النقل والمواصلات تم إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق وإنفاق 32 مليار جنيه فى تطوير منظومة السكة الحديد، وتم أيضًا تنفيذ 365 كوبرى ونفق، وشهد قطاع الإسكان تنفيذ 14 مدينة جديدة، و188 ألف وحدة سكنية، وفى قطاع المياه والصرف الصحى تم تنفيذ 121 مشروعًا لمياه الشرب، و224 مشروعًا لخدمات الصرف الصحى.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة تمت إضافة حوالى 8.8 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية وتنفيذ مشروع بنبان فى محافظة أسوان وهو واحد من أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى العالم، وفى قطاع البترول والغاز تم توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 1.1 مليون وحدة سكنية.

وتنفيذ مشروعات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع وتوصيل الغاز الطبيعى، وحول إنشاء وتطوير البنية التحتية المعلوماتية التكنولوجية بصعيد مصر لرقمنة الخدمات الحكومية تم تنفيذ 97 مشروعًا لتطوير مكاتب البريد و40 مشروعًا لتطوير ورقمنة الشهر العقارى و89 مشروعًا لتطوير ورقمنة المحاكم والنيابات.

وشهد قطاعا التعليم والصحة طفرة كبيرة من حيث إنشاء وتطوير المدارس والمستشفيات، وفى قطاع الصناعة تم وجار تنفيذ 10 مجمعات صناعية بإجمالى 2628 وحدة صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل.

ونتج عن كل هذه المشروعات زيادة معدلات الاستثمارات العامة والخاصة بنسبة 500%، 55% على التوالى، كما تراجع معدل الفقر بريف الوجه القبلى فى 2019/2020 بـ 3.79 نقاط مئوية مقارنة بـ 2017/2018 وتم إنهاء جميع المناطق غير الآمنة، ووصلت نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب إلى 98% مقارنة بنحو 85% فى 2014 ونسبة التغطية الحالية لخدمات الصرف الصحى 33% مقارنة بـ 22% عام 2014.