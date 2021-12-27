/668668/الاتحاد-ضد-الاتفاق-حجازي-ينجح-في-التغلب-على-قائد-الجزائر

نجح الاتحاد السعودي في تحقيق الفوز أمس الإثنين على غريمة المحلي نادي الأتفاق، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل اثنين، وبهذا الفوز يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجمع لقاء أمس الاتحاد ونادي الإتفاق السعودي، في لقاء الأسبوع الرابع عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في لقاء شهد عليه ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضي.

حجازي ومبولحي

ويتواجد الدولي المصري أحمد حجازي مدافع المنتخب الأول، في صفوف الاتحاد السعودي، والذي أثبت فيه قوته في المشاركة في التشكيل الأساسي من الوهلة الأولى له بالسعودية.

في الجانب المقابل يتواجد الدولي الجزائري ريس وهاب مبولحي، في حراسة مرمى نادي الأتفاق، وحارس منتخب بلاده الأول وقائد محاربي الصحراء.

كأس العرب

ألتقى المصري أحمد حجازي مع الجزائري رايس وهاب مبولحي منذ أسبوعين، مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العرب 2021 بدور المجموعات والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

ونجح المنتخب المصري من تحقيق الصدارة بالمجموعة ببطولة كأس العرب، على حساب المنتخب الجزائري، بفارق البطاقات بين الفريقين، بعد تعادل الطرفين في النقاط، وعدد الأهداف المسجله والتي تلقاها كلاهما.

وانتهى لقاء أمس بين الاتحاد والأتفاق، بتفوق رفاق أحمد حجازي بثلاثية مقابل هدفين، لينجح حجازي من وقف سيل هجمات رفاق مبولحي، الذي خاب في التصدي لثلاث هجمات من الاتحاد في اللقاء ويسكونوا شباكه.

نتيجة مباراة الاتحاد والفتح

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة الاتحاد والفتح السعودي في، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد لصالح فريق الاتحاد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونجح فريق الاتحاد من افتتاح التسجيل في المباراة في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة، عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا، من خلال ركلة جزاء.

وجاء الهدف الثاني في المباراة للاتحاد السعودي في الدقيقة الـ 37 من عمر المباراة عن طريق ايجور كورونادو.

وفي الدقيقة الـ 49 من عمر المباراة تلقى مروان سعدان بطاقة حمراء، وفي الدقيقة الـ 77 من عمر اللقاء تلقى زياد الصحفي بطاقة حمراء، لاعب الاتحاد السعودي.