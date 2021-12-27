/668678/تعاون-جديد-بين-محافظ-بورسعيد-ومشكاة-نور-عقب-سؤال-فرغلي-لرئيس-الوزراء

عقب تقدم النائب احمد فرغلي ، عضو مجلس النواب أمس بسؤال لرئيس مجلس الوزراء عن تبرع الجهاز التنيفذي للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد ب ١١ مليون جنيه - حسب ما ذكره النائب- لمؤسسة مشكاة نور الثقافية الخيرية لاعادة تطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء الكائنة في حي الضواحي، أعلن اليوم الاثنين، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن تعاون جديد مع المؤسسة وترصد دوت الخليج التفاصيل.

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، منطقة الأمل بمدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى تطوير المنطقة، والتى تتم بالتعاون بين المحافظة والمؤسسة.

تعاون جديد بين محافظ بورسعيد ومشكاة نور عقب سؤال فرغلي لرئيس الوزراء

وتعد هذه هي الجولة التفقدية الثانية خلال اليوم والتي بدأها بمنطقة فاطمة الزهراء سبب سؤال النائب لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي.

رافق محافظ بورسعيد خلال جولته، اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

تعهد اللواء عادل الغضبان بتحمل تكلفة الإيجارات للمحلات المغلقة قائلا :انا هدفع الإيجارات وأعطوها لشباب من المنطقة لتوفير كافة الخدمات للسكان من أفران ومطاعم وسوبر ماركت ومكتبات ومحلات الفاكهة والخضار وزاره وغيرها.

وقالت الدكتورة نور الهدي الجمال: سأتولى توفير كافة الخدمات التي تحتاجها المنطقة، خلال برامج" كشك اخلاق" لتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لغير القادرين، وذلك بأسرع وقت ممكن معربه عن سعادتها بمبادرة محافظ بورسعيد لدفع الإيجارات لمساعدة أهالى المنطقة.

وأطلع محافظ بورسعيد على حجم الأعمال التى تمت حت وذلك ضمن أعمال الخطة الشاملة للتطوير منطقة الأمل والتى تحدث للمرة الأولى من نوعها.

وخلال جولته، تابع محافظ بورسعيد مدي توافر كافة الخدمات التي يحتاج إليها سكان المنطقه ، موجها المواطنين بالحفاظ على ما يتم إنجازه من اعمال تطوير ودعم خطة التنمية التى تقوم بها محافظة بورسعيد.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتورة نور الهدى الجمال افتتحا المرحلة الاولى من أعمال التطوير والتى شملت رفع كفاءة ٦٥ عمارة بمنطقة فاطمة الزهراء، والتي بدأ العمل بها منذ أربعة أشهر، وتضمنت الأعمال سباكة داخلي، وخارجي وصرف صحي، وترميم أسقف، ودرج سلالم وعزل ضد الرطوبة ودهان الوجهات للعمارات السكنية بلون موحد ، واعمال الكهرباء، ورصف الطرق الداخلية، وإنارة الشوارع، يأتي ذلك فى إطار جهود الارتقاء بالمناطق الاكثر احتياجا بمحافظة بورسعيد تماشيا مع خطة التنمية والتطويى التى تشهدها المحافظة فى كافة المجالات.

وكان قد أعلن النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أمس الأحد، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تقدمه بسؤال الي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن قيام المحافظة بدعم مؤسسة مشكاة نور الثقافية الخيرية بمبلغ 11مليون جنيه مساهمة مجتمعية لرفع كفاءة و إعادة تأهيل منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى من صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بالمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال النائب أحمد فرغلي في بيانه ان محافظة بورسعيد تبرعت بملبغ 11 مليون

جنيه من صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لصالح جمعية مشكاة نور لتطوير منطقة فاطمة الزهراء الكائنة في حي الضواحي احدى المناطق الشعبية بالمحافظة ، و عدم قيام الجهاز التنفيذي بصرف معاشات المنطقة الحرة للكثير من المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه يأتي ذلك على الرغم من إمكانية تنفيذ تلك الأعمال بمعرفة الجهات الإدارية المختصة والتابعة للدولة دون مبرر ومما يثير الجدل لعدم تنفيذ تلك الأعمال تحت إشراف أجهزة الدولة المعنية والسابقة الأولى من نوعها ، مما يوجب توضيح المبررات أو عدم الثقة فى الأجهزة المختصة المعنية فضلا عن عدم خبرة الجمعية فى تنفيذ تلك الأعمال مما يعرض المال العام للإهدار.

وأشار "فرغلي" أنه كان يتعين على الجمعية تدبير مواردها المالية بمعرفتها لتنفيذ أغراضها الخيرية، مما يعد توغل للسلطة المختصة بالموافقة على الصرف من أرصدة الصناديق الخاصة دون مبرر أو سند قانوني.