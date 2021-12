/668680/تامر-حسني-ضيف-ليلة-رأس-السنة-في-معكم-منى-الشاذلي-حلقة-مليئة-بالمفاجأت

يرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل حلقة رأس السنة من برناج معكم مني الشاذلي وذلك خلال السطور الاتية.

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، النجم” تامر حسني” في لقاء استثنائي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" احتفالاً برأس السنه.

و ستذاع الحلقة يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة cbc.

تفاصيل حلقة تامر حسني

يتحدث تامر خلال اللقاء عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار عشرين سنة، منذ ظهوره على الساحة الفنية لأول مرة وحتى الآن.

تامر حسني يحكي عن بداياتة

كما يحكي لأول مرة عن بدايات ظهور موهبته الغنائية على سلالم الجامعة، وكيف كانت كواليس ظهوره الأول من خلال شاشة التلفزيون المصري الذي كان بداية انطلاقه في مشوار النجومية الضخم.

ويقدم تامر خلال اللقاء مجموعة من أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير مع جمهور الأستوديو، كما يقدم عدداً من الإستعراضات والألعاب التلفزيونية ويظهر مواهبه المتعددة في التأليف والإخراج والتقليد في عرض تفاعلي متواصل مع الجمهور.

حفل تامر حسني بدبي

استقبل تامر حسني فور وصوله دبي، المنتج والمخرج صلاح الياسري، الذي فجر وعدًا بمفاجات عديدة سيشهدها الحفل المقرر إحياءه غدًا.

فيما أكد تامر حسني على حماسه الكبير لحفل إكسبو 2020 الذي سيقف به أمام جمهور من جميع أنحاء العالم حاملاً رسالة حب وتقدير للجميع.

من جانبه، شهد حفل تامر حسني بالمنارة حضور جماهيري ضخم، والذي صاحبه العديد من المواقف الطريفة التي أعطت للحفل مذاق خاص.

في البداية، قدم تامر حسني خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها: :مبطلناش إحساس، كل مرة، حلو المكان، يانا يا مفيش، ارجعلي، قسمة ونصيب”، وغيرها من الأغنيات التي طالب بها الجمهور.

تامر حسني يدعم المواهب الشابة

ثم بدأ في استعراض بعض المواهب الشابة للغناء معه على المسرح، ودعمها للخروج للنور، منها فتاة شابة تدعى مريم أبو الحجر، والتي غنى معها أغنيته الشهيرة "اطمن" التي قدمها من قبل مع عاليا.، ثم قدم أغنية "come back to me" مع الموهبة الشابة دانيا الحريري، التي تفاعلت مع الجمهور بقوة.

تامر حسني يوفي بوعده لعروس ويفاجئها بحضور زفافها

على نفس السياق، فاجأ الفنان تامر حسني، المعروف ب «نجم الإنسانية»، البلوجر الشهيرة آية مكرم، بدخوله حفل زفافها متخفيا، بعد أنا وعدها في وقت سابق بإحيائه حفل زفافها، ليستغل مساء أمس ويوفي بوعده.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو، مشيدين بموقع الفنان تامر حسني.

كما نشره حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه: فاجئت آيه وهيمن حبايب قلبي اجمل عروسين و عملت نفسي مصور صحفي و داريت وشي ورا الكاميرا و لبست عدة الشغل ماسك ونظارة نظر عشان اوصل من الزحمه من غير ما حد يحس بيا،مليون مبروك، فرحتك بالدنيا يا آيه ربنا يخليلك اجمل هيمن في الدنيا و عقبال الجميع.