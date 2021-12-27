بسبب الكريسماس..انخفاض أسعار النفط في العالم

/668684/بسبب-الكريسماسانخفاض-أسعار-النفط-في-العالم

شهدت أسعار النفط انخفاض ملحوظ، اليوم الإثنين، بعد أن قررت شركات الطيران إلغاء آلاف الرحلات في الولايات المتحدة خلال اجازة عيد الميلاد، حيث سجلت أسعار النفط اليوم، 75.89دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.27% حيث وصل سعر البرميل إلى 72.80دولار للبرميل.

دوت الخليج

تراجع أسعار النفط في العالم اليوم الإثنين 27-12-2021

وكان كلا العقدين قد قفز خلال الأسبوع الماضي بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة، بعد أن أوضحت التقارير المبكرة أن متحور أوميكرون قد يتسبب في مستوى خفيف من الأمراض.

أسعار النفط

وشهدت أسعار النفط، تسجيل مكاسب أسبوعية بالأسواق الآجلة، فقد استطاعت أسعار عقود خام القياس العالمي تحقيق برنت مكاسب أسبوعية، في نهاية الجلسات الخاصة بالتداول في الأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة وصلت إلى 3.6%مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما استطاعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

الاستقرار في أسعار النفط

جدير بالذكر أن حكومة كورية الجنوبية، قررت إنتاج ما يصل إلى 3.17 مليون برميل من احتياطياتها من النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم، وبما يعادل 3.3% من إجمالي احتياطيات النفط للبلاد البالغ 97 مليون برميل، وتأتي هذه القرارت في ضمن المشاركة في الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة للسحب المشترك من احتياطيات النفط الاستراتيجية من أجل تحقيق الاستقرار في أسعار النفط.