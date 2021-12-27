/668686/منع-مجدي-السيوفي-من-التقدم-بأوراق-ترشحة-لانتخابات-الزمالك-تعرف-على-التفاصيل

تقدم مجدي السيوفي بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك، ولكنه فوجئ بإيقاف عضويته وعدم قبول أوراق الترشح.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان مجدي السيوفي قدم ذهب إلى مقر نادي الزمالك مع أحمد سليمان والذي ترشح على رئاسة القلعة البيضاء، وتم قبول أوراق الثاني ووقف الأوراق الخاصة بالسيوفي.

يذكر أن مجلس إدارة الزمالك كان قد أعلن بإيقاف عضويه مجدي السيوفي وتحويلة إلى التحقيق وهو لم يمتثل لهذا القرار، وكان ذلك رد اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشح الأعضاء.

أحمد سليمان يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة الزمالك

تقدم أحمد سليمان بأوراق ترشحة لانتخابات نادي الزمالك، وذلك قبل إغلاق باب الترشح غداً الثلاثاء.

ووصل اللواء أحمد سليمان، إلى مقر نادي الزمالك منذ قليل وذلك من أجل الترشح على رئاسة نادي الزمالك، والتي من المقرر غقامتها في شهر فبراير المقبل.

مجدي السيوفي وأحمد سليمان

ويتواجد على مقعد الرئاسة حاليا عمر هريدي والذي ترشح في اليوم الأول للانتخابات، وأيضا كان هشام يكن نجم الزمالك السابق ترشح على مقعد العضوية.

مرتضى منصور: اللجان السابقة سرقوا التكييفات والشاشات ودمروا النادي

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الحدائق المسماه على رموز القلعة البيضاء وشهداء الوطن.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو مصور له على صفحته الرسمية: "زهقنا من الناس بتتكلم أننا عملنا يفط لرموز الزمالك، وهحوم شديد عشان عملنا حديقة بأسم رضا عبد العال أكنو دا واحد هربان، هو لاعب كان في الزمالك ورؤوف جاسر كان السبب في رحيلة وأجبره على ذلك".

وأضاف: " لم أحد يذكر أننا عملنا حدائق وحمامات سباحة مسماه على شهداء الوطن والجيس الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، نحن كرمنا الشهيد أحمد منسي ومحمد مبروك ولم أحد يتحدث حول هذا الأمر".

انتخابات الزمالك

وأكمل: " اللجان خربت النادي وزودوا عقود اللاعبين 4 أضعاف، كان يوجد لاعبين عقودهم 2 مليون أصبحت 15 هل هذا يعقل؟، نحن تحملنا ونتحمل ما فوق طاقتنا".

وزاد: " من ساعت ما رجعنا وأحنا بنعالج ما فعلوا اللجان الماضية بتدمير النادي، أطالب حسين السيد وحسين السمري وطارق جبريل أو أي شخص كان متواجد بالرد علينا وعلى المستندات التي تدينهم في قضايا فشلوا في حلها".

وأردف: " تم تدمير الصالات والأسانسيرات وسرقوا التكييفات والشاشات، وقاموا بتخريب الكراسي والنادي بأكمله".