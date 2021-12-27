دوت الخليج تنشر تفاصيل حفل "ليلة دجلة والفرات" بحضور المستشار تركي آل شيخ

/668691/تحيا-مصر-تنشر-تفاصيل-حفل-ليلة-دجلة-والفرات-بحضور-المستشار-تركي-آل-شيخ

زينت ليلة "دجلة والفرات" التي قدمتها الهيئة العامة للترفيه، من تنظيم وإشراف هرم شركات الإنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، بنجومها المطربين الثلاثة: "أصيل هميم وسيف نبيل وحاتم العراقي"، حفلات موسم الرياض في "بوليفارد الرياض سيتي"، فلامست فيها اهات المواويل العراقية مشاعر وأحاسيس الجمهور السعودي والعربي الحاضر، والنتيجة ليلة عراقية طربية بدرجة إمتياز.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل ليلة “دجلة والفرات” وذلك خلال السطور القادمة.

أقيم الحفل على مسرح "محمد عبده ارينا" وهو ما وصفه "حاتم العراقي وسيف نبيل وأصيل هميم"، بالمسؤولية الكبيرة وفخر يضاف إلى مسيرتهم ان تقترن اغانيهم التي يقدمونها على هذا المسرح باسم فنان العرب "محمد عبده"، وهذا ما قالوه عند التقائهم مع الإعلام والسوشيال ميديا في الكواليس بعد التقاطهم الصور التذكارية مع الأستاذ "سالم الهندي" الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات ، كما أشادوا بجهوده في الحفل ومتابعته كل صغيرة وكبيرة.

أصيل تميم تبدأ الحفل

بدأت الحفل أصيل هميم مقدمة أغانيها العاطفية التي اشتهرت بها، وقد وصفت أصيل الحفل قائلة:"كلي فخر اني امثل بلدي العراق في الحفل بأبهى صورة" وتوجهت بالشكر والتقدير للهيئة العامة للترفيه ولمعالي المستشار" تركي آل الشيخ" على ما شاهدته في موسم الرياض،معبرة عن سعادتها بما لمسته من تنظيم الشركة الرائدة "روتانا".

وذكرت عن سر تميزها بالاغنية العاطفية، ان الامر يعود الى احساسها وهذا ليس فقط في الاغنية العاطفية بل في جميع الاغاني، وقامت بمدح الجمهور السعودي و وصفه انه يقدم دفعه معنوية لأي مطرب، واي كلام سيقال في حقه لا يوفي.

الفنان سيف نبيل

أما الفنان سيف نبيل الذي رافقته فرقة استعراضية شاركته في اداء بعض اغانيه أكد في الكواليس أن الجمهور السعودي راقي ومحترم وأدهشه تفاعله الكبير مع الفنانين.

الفنان حاتم العراقي

اما عن الفنان حاتم العراقي الذي امتع الجمهور باغانيه ومواويله العراقية، فقد اعد لليلة "دجلة والفرات" مفاجأة في الحفل تمثلت بتقديمة اغنية جديدة وطنية للسعودية، وعلى المسرح قام بمدح المستشار "تركي آل الشيخ" مستشهدا بالافكار التي تفوق الخيال لموسم الرياض من معاليه. وقد أكد حاتم في الكواليس بأن "العراق لديه ارث فني وثقافي كبير وسعداء ان نقدم جزء بسيط من هذا الارث في ليلة دجلة والفرات".