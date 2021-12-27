جدة - نرمين السيد - تهدف المبادرة إلى تغيير واقع 55 مليون مصرى، من خلال بناء وتعمير 175 مركزا و4500 قرية، باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه. وتطبق المبادرة أهداف التنمية المستدامة الـ17 وهو ما جعلها محل اهتمام المؤسسات الدولية المرموقة، حيث تستهدغ تغطية خدمات الصرف الصحى بكافة القرى المحرومة، وتوصيل الغاز لـ4 ملايين وحدة سكنية، وتحسين تغطية شبكات المحمول داخل الريف من خلال تنفيذ 1000 برج فى المرحلة الأولى، والإسراع فى خطة تطوير مكاتب البريد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة 2021.. مشروع القرن (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.