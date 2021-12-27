المستشار حنفي جبالي يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الموافقة على 3 قوانين

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الاثنين، على أن تعقد الجلسة غدا الثلاثا ء الساعة الحادية عشر صباحا.

وكان المجلس اليوم انتصر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ودعما للطاقة الجديدة والمتجددة والفن، حيث وافق فى المجموع علي 3 مشروعات قوانين في مجموع موادهم، تتمثل في مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

كذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وأخيرا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.