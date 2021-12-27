/668697/علاء-عابد-ما-رأيناه-في-الصعيد-من-شبكة-طرق-عالمية-يتناسب-مع-الجمهورية-الجديدة

عدم تسليم كوبري كفر بولين بكوم حمادة بمحافظة البحيرة في الموعد المحدد له في يونيو 2021، وتأخر ربط الكوبرى بطريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي، والتأخر في تنفيذ كوبري زاوية البحر بكوم حمادة منذ عام 2018 وعدم وضع جدول زمني للتنفيذ.

إضافة إلى سوء حالة طريقين بقرية البريجات طريق غرب الرياح البحري بداية من عزبه زيد حتى أخر زمام قرية علقام، وطريق جسر نهر النيل (فرع رشيد) بداية من عزبه حواس حتى أخر زمام قرية علقام.

علاء عابد: اهتمام القيادة السياسيه بالتنمية الشامله في القري ومبادرة حياة كريمة يجعلنا نعمل جميعا لخدمه هذا الوطن

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، اننا نشهد نهضة تنموية في مصر لم تشهدها من قبل ونري ما قامت به الدوله في اسبوع الصعيد والافتتاحات التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ياتي في اطار خطة الدوله لوضع سياسات واضحة للجمهورية الجديدة.

واضاف النائب علاء عابد، خلال إجتماع لجنه النقل والمواصلات اليوم، ان ما رأيناه في الصعيد من شبكة طرق عالمية ، واهتمام القيادة السياسيه المصرية بالتنمية الشامله في القري من خلال عدة مبادرات وعلي راسها مبادرة حياة كريمة يجعلنا نعمل جميعا لخدمه هذا الوطن ، مؤكدا ان هناك فصل بين السلطات وفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ولكن بيننا تعاون تام .

علاء عابد : يوجد تعاون تام بين السلطة التشريعية والتنفيذية

ومن جانبه قال اللواء محمد شوقي بدر سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة ، انه تم الانتهاء من تنفيذ كوبري كفر بولين بتكلفه حوالي ٣٠٠ مليون جنيه وسيتم ربطة بالطريق الزراعي ، مصر الاسكندرية وسيتم الانتهاء منه في ٣١ مارس 2022.