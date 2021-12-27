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نعت مديرية الشؤون الصحية بقنا مديحة سعد الله مشرفة التمريض بمديرية الصحة وعضو نقابة التمريض بقنا وذلك إثر تعرضها لحادث قطار أليم أثناء تأدية علمها بالمرور علي مستشفي حميات نجع حمادي .

مديرية الصحة بقنا تنعى مشرفة التمريض بقنا بحادث قطار بنجع حمادى يتقدم السيد الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا بخالص العزاء لأسرة شهيدة الواجب وشهيدة الجيش الأبيض بقنا . يذكر أن لقيت مشرفة تمريض، مصرعها، صباح اليوم الإثنين، دهسها قطار بمحطة سكك حديد نجع حمادي. و تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع مديحة سعد الله علي 47 عامًا، مشرفة تمريض، بعد أن دهسها قطار بمحطة سكك حديد نجع حمادي.

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