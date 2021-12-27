/668702/العصر-الذهبي-للجنوب-الرئيس-السيسي-يعيد-الصعيد-من-طي-النسيان

منذ سنوات طويلة لم ينعم الصعيد، بالخدمات الحكومية والمرافق، التي توفر له حياة كريمة كباقي المدن في مصر، الأمر الذي وضعه الرئيس السيسي نصب عينه منذ توليه منصب الرئاسة، حيث وجه بالعمل الجاد في محافظات الجنوب، لإنشاء مجمعات صناعية تفيد المجتمع وتوفر فرص عمل للشباب، ومشروعات آخرى تعمل على رفع البنية التحتية من طرق ومستشفيات وغيرها من الخدمات التي تفيد المجتمع ككل.

دوت الخليج

«أسبوع الصعيد».. شعار شهد على افتتاحات الرئيس في الصعيد خلال الأيام الماضية في شتى محافظات، من مشروعات انتاج بنزين في أسيوط لتكرير البترول، والذي يعد أكبر المشروعات الانتاحية للبنزين والسولار، وأيضًا مشروع توشكى الخير الذي افتتحه الرئيس أمس الأحد، ومشروع محطة كهرباء بنبان للطاقة الشمسية، والذي يحقق وفرة كبيرة في الكهرباء بمصر.

نقطة تحول في حياة الصعيد

تعتبر الزيارة والافتتاحات المتتالية التي قام بها الرئيس السيسي إلى الصعيد، والمعروفة إعلاميا بـ«أسبوع الصعيد» نقطة تحول في الحياة المعيشية هناك، إذ ألقى الضوء على شتى الأمور المهملة والعمل على التطور.

الإعلامي والنائبة مصطفي بكرى، علق عبرحسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أكد على أنها ستبقى ذكرى خالدة في ذاكرة أبناء الصعيد.

وأضاف بكرى أن زيارة الرئيس السيسي لافتتاح عدد من المشروعات هي زيارة غير عادية، وأنها رد اعتبار للصعيد الذي حرم كثيرا من التنمية، وارتفعت فيه معدلات الفقر إلى درجه غير مسبوقة. وأكد مصطفى بكري، أن المشروعات التي يفتتحها الرئيس خلال جولته تعيد صياغة الخريطة التنموية للمرة الأولي منذ زمن طويل.

زيادة الاستثمار

من جانبه، قال علي حمزة نائب رئيس اتحاد المستثمرين، في تصريحات متلفزة إن زيارة الرئيس السيسي للصعيد تساعد بكشل كبير في الاستثمار بصعيد مصر، مضيفًا: اهتمام الرئيس بالوجة القبلي خلق العوامل التي تساعد على الاستثمار والتي لم تكن موجودة من قبل في مناطق الصعيد. وأضاف أن مصر تنفق المليارات على مناطق صناعية كثيرة في الصعيد، وأن اهتمام الرئيس بها يجعلها مركزا للاستثمار في السنوات المقبلة، حاصة وأن البيئة ملائمة للعمل هناك، ويوجد وفرة في اليد العاملة. وأشار الرئيس السيسي يعطي الفرصة لكثير من الشباب في الوجة القبلي من أجل عمل المشروعات التي تهدف إلى زيادة الاستثمار، وهناك قرابة 10 مجمعات في محافظات الصعيد تنتظر الشباب للعمل.

مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية في بأسوان

اليوم الاثنين، كان شاهدًا على افتتاح الرئيس السيسي أكبر محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في العالم، بقرية بنبان بمحافظة أسوان، حيث توفر العديد من فرص العمل للشباب المصري وتحقق الاكتفاء الذاتي في استخدام الكهرباء للمواطنين. مشروع الطاقة بقرية بنبان يعتبر من أكبر المشروعات العملاقة في العالم، وهو حجر الزاوية في مجال الطاقة الشمسية، ومن أهم المشروعات النظيفة في مصروالشرق الأوسط، ووصل اجمالي الاستثمار في هذا المشروع 3 مليار دولار، ويضمم حاليا 32 محطة شمسية، بقدرة 1465 ميجا وات، وساهم بنحو 1465 ميجا وات في الشبكة القومية لانتاج الكهرباء، وسيصل في المرحلة النهائية إلى انتاج 2050 ميجا وات من الطاقة الكهربائية. وأصبحت مصر دولة مصدرة للطاقة بعد أن كانت تعاني من المشاكل الكثيرة في الكهرباء عام 2014، كما يوفر آلاف من فرص العمل للشباب في الصعيد.

مشروع توشكى الخير

أمس الأحد كان شاهدًا أيضًا على افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات القومية ضمن "أسبوع الصعيد" الذي يشهد بدء تشغيل المشروعات القومية في محافظات الصعيد، والذي كان من بينهم مشروع توشكى الذي يحتضن اكبر مزرعة للنخيل في الشرق الأوسط، والذي يقدم اكتفاء ذاتي من التمور في مصر، خلال الاحتفالية التي أقيمت لافتتاح المشروع قدم قدم اللواء أركان حرب وليد حسين أبوالمجد، مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، شرحًا تفصيليًا لمشروعات الاستصلاح الخاصة بمشروع توشكى الخير، وتناول أبرز الخطوات والمراحل الخاصة بمشروع توشكى للاستصلاح الزراعي، والذى يستهدف زراعة 2 مليون فدان.

ويعزز مشروع توشكى من قيمة الاقتصاد الوطني ويعمل على استصلاح 815 ألف فدان، وتم زراعة 85 ألف فدان، وغيرهم 180 ألف فدان شرق العوينات، وتم الانتهاء من 62 ألف فدان من الصوبات الزراعية، وزراعة 350 الف نخلة، حيث يعتمد هذا المشروع على نظام الري الحديث، بمقدار 1103 جهاز ري محوري، وتم تنفيذ العديد من الأنشطة التكميلية من مناحل زراعة الأغنام.

المجمعات الصناعية في الصعيد

وقبل أمس السبت ، افتتح الرئيس السيسي عددا من المشروعات الصناعية، بحضور وزيرة الصناعة والتجارية الدكتورة نفين جامع، وعددًا من القيادات الحكومية، والتي توفر الكثير من فرص العمل للشباب في الوجة القبلي وتخدم المجتمع ككل، حيث كان من بينهم المجمع الصناعي بمدينة بياض العرب ببني سويف، ويزيد على 766 مشروعا باستثمار يصل إلى 20 مليار جنيه، وتوفير أكثر من 63 ألف فرصة عمل. وفي محافظة المنيا افتتح الرئيس المجمع الصناعي المطاهرة، وذلك على مساحة 19 فدان ويضم 68 وحدة صناعية، بتكلفة 272 مليون جنيه، من خلال 9 وحدات، حيث بلغت مساحة الوحدات الصغيرة 432 مترًا، والوحدات الكبيرة 790 مترًا، كما افتتح المجمع الصناعي بمحافظة قنا، وهو على مساحة 74 فدانًا، ويضم 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216 مترًا، و86 وحدة بمساحة 432 مترًا و12 وحدة بمساحة 540 مترًا، وإجمالي التكلفة الاستثمارية للمجمع تبلغ 1.3 مليار جنيه. وتشمل المجمعات الصناعية التي افتتحها الرئيس المدينة الصناعية في الغردقة والذي يضم 218 مصنعًا صغيرا ومنتاهي الصغر، وذلك على مساحة قرابة 40 فدانًا غرب المدينة، بتكلفة 500 مليون، ضمن مشروعات المدن الصناعية التي تقام في أغلب محافظات الجمهورية من المقرر أن يقام فيها 4400 مصنع.

هذا ويقام بالمجمع 218 ورشة صناعية بمساحات مختلفة ما بين 250 إلى 600 متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج والمنتج للمستهلك.