/668699/النائبة-أمل-سلامة-وثيقة-التأمين-إنجاز-يحافظ-على-حقوق-المصريين-العاملين-بالخارج
شاركت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى فعاليات الإعلان عن تفاصيل وثيقة التأمين على المصريين بالخارج التى أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.
دوت الخليج
وقالت سلامة، أن وثيقة التأمين التى ستدخل حيز التنفيذ بداية من يناير المقبل، إنجاز يساهم فى حماية المصريين العاملين بالخارج والحفاظ على حقوقهم فى حالة الوفاة الطبيعية أو الوفاة فى حادث، حيث تكفل الدولة تسهيل إجراءات نقل الجثامين من أى مكان فى العالم، بحد أقصى 100 ألف جنيه، يتم دفع قيمة تكلفة النقل من الوثيقة، والباقى للورثة الشرعيين للتخفيف من أعباء الكارثة التى تلحق بهم من فقد عائل الأسرة.
أمل سلامة: وثيقة التأمين"إنجاز يحافظ على حقوق المصريين
وأشادت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج مد جسور الثقة بين المصريين بالخارج وبين الوطن، وحل مشاكل المصريين العاملين بالخارج، مؤكدة أن وثيقة التأمين ستساهم بشكل كبير فى الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج، وحل أزمة نقل الجثامين فى حالة الوفاة الطبيعية أو حادث، والتى عانينا منها خلال السنوات الماضية.
وأضافت سلامة، أنه وفقا لبنود وثيقة التأمين التى تم الإعلان عنها سيتم ربطها بتصاريح العمل، بقيمة 100 جنيه سنويا، وتغطى جميع المصريين بالخارج بحد أقصى 65 عاما للراغبين فى التأمين، مؤكدة أن الوثيقة تغطى صاحب تصريح العمل، أما تأمين الأسرة فيستلزم استصدار وثيقة لكل فرد من أفراد الأسرة، وهى ما ستوفره الرقابة المالية فى المراحل المقبلة.
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