/668700/علاء-عابد--ما-رأيناه-في-الصعيد-من-شبكة-طرق-عالمية-يتناسب-مع-الجمهورية-الجديدة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، طلب المقدمة من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن: عدم تسليم كوبري كفر بولين بكوم حمادة بمحافظة البحيرة في الموعد المحدد له في يونيو 2021، وتأخر ربط الكوبرى بطريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي، والتأخر في تنفيذ كوبري زاوية البحر بكوم حمادة منذ عام 2018 وعدم وضع جدول زمني للتنفيذ، و سوء حالة طريقين بقرية البريجات طريق غرب الرياح البحري بداية من عزبه زيد حتى أخر زمام قرية علقام، وطريق جسر نهر النيل (فرع رشيد) بداية من عزبه حواس حتى أخر زمام قرية علقام.

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ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، اننا نشهد نهضة تنموية في مصر لم تشهدها من قبل ونري ما قامت به الدوله في اسبوع الصعيد والافتتاحات التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في اطار خطة الدولة لوضع سياسات واضحة للجمهورية الجديدة .

علاء عابد : يوجد تعاون تام بين السلطة التشريعية والتنفيذية

وأضاف عابد، خلال إجتماع لجنه النقل والمواصلات اليوم، أن ما رأيناه في الصعيد من شبكة طرق عالمية، واهتمام القيادة السياسية المصرية بالتنمية الشاملة في القري من خلال عدة مبادرات وعلي رأسها مبادرة حياة كريمة يجعلنا نعمل جميعا لخدمه هذا الوطن ، مؤكدا أن هناك فصل بين السلطات وفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ولكن بيننا تعاون تام.

ومن جانبه، قال اللواء محمد شوقي بدر، سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ كوبري كفر بولين بتكلفه حوالي ٣٠٠ مليون جنيه وسيتم ربطة بالطريق الزراعي، مصر الاسكندرية وسيتم الانتهاء منه في ٣١ مارس 2022.