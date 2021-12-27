668701 /668701/صور-مناقشة-حقوق-النواب-لانشاء-وحدة-حقوق-الإنسان-بوزارة-الصحة 04:30 م - الإثنين 27 ديسمبر 2021 قامت لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان، بعقد اجتماعها اليوم الاثنين، لاستكمال نظر عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الصحة والسكان من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان. هذا وناقشة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، في اجتماعها أمس ، سبل التعاون والتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، والتأكيد على نشر ثقافة حقوق الانسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية. تابع موقع دوت الخليج علي

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