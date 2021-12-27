/668704/الزمالك-يمنح-خماسي-الفريق-راحة-من-التدريبات-الجماعية-تفاصيل

منح باتريس كارتيرون المدير الفني بنادي الزمالك، خماسي الفريق أحمد فتوح ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وإمام عاشور راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم الزمالك مباراة مميزه هجومياً واستطاع أن يسجل هدفين في شباك غزل المحلة خلال الشوط الأول، بجانب تهديده مرمى زعيم الفلاحين في أكثر من كرة وكان من الممكن زيادة النتيجة.

وفي الجانب الأخير لم يشكل غزل المحلة أي خطورة على مرمى القلعة البيضاء، في غياب تام لمهاجمي الفريق الذي لم يظهروا .

وأحرز مصطفى فتحي الهدف الأول في الدقيقة 35 بعد رأسية من محمود علاء ترتد له ليسكنها الشباك.

ثم عزز بن شرقي بعدها بدقيقة بالهدف الثاني بعدما سدد مصطفى فتحي الكرة في العرضة لترد إلى النجم المغربي ليسكنها الشباك.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيراً وأستمر الزمالك في الضغط على غزل المحلة، ودخل كلاً من محمد أوناجم ورزاق سيسيه ومحمد أشرف روقا مع بداية الشوط.

وأحرز أوناجم الهدف الثالث في الدقيقة 71، بعد مروره بشكل مميز بطريقة رائعة ليسكنها في الأخير على يمين حارس غزل المحلة.

وبعدها بدقيقة سجل بن شرقي الهدف الرابع بطريقة مميزة، بعد انفراده بالحارس ليضع الكرة بشكل جمالي على يساره.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 19 متصدراً جدول ترتيب الدوري، بينما ظل غزل المحلة في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.