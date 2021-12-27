/668705/مدحت-شلبي-ينضم-لراديو-9090-لتقديم-برنامج-رياضي

يبدأ المعلق الكبير مدحت شلبي، خطوة جديدة في مجال الإعلام الرياضي، وهذه المرة على راديو 9090 من خلال تقديم برنامج رياضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم الإعلان عن تقديم مدحت شلبي لبرنامج “يانهار أبيض” والذي سوف يذاع مع بداية العام المقبل، ويعرض أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

وسوف يتم عرض الحلقات في تمام الثانية عصراً وحتى الساعة الثالثة.

ويأتي تعاقد مدحت شلبي مع الراديو 9090 ضمن خطة التطوير المستمرة وسيتم الحديث عن كل الأخبار الرياضية على الساحة الكروية.

وتواجد مدحت شلبي بجانب شريف صلاح، رئيس مجلس إدارة الراديو 9090 وكانت هناك حفاوة كبيرة للإعلامي الكبير والذي يقدم برنامج رياضي حاليا على قنوات أون تايم سبورتس.

مدحت شلبي يكشف حقيقة إحالته للتحقيق بسبب تعليقه «زغلول معلول»

كشف الإعلامي المصري مدحت شلبي حقيقة استدعاه للتحقيق بسبب أسلوب تعليقه على مبارة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك.

مدحت شلبي ينفي نبأ إحالته للتحقيق

أكد شلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه «الحكاية» المذاع عبر قناة «Mbc مصر» أنه لم يتم إحالته للتحقيق كما أنه يستعد لتقديم حلقة جديدة ببرنامجه.

مدحت شلبي يفسر ما قصده من تعليق «زغلول معلول»

وعن ما قصده بتعليق «زغلول معلول» قال: "معناها كورة سريعة خفيفة الروح، لازم أثري الآذان بعبارات تحمس الناس.. كنت بعمل حالة، لأن لازم يبقى في متعة، أنا كمعلق المفروض أكون زي المطرب".

كان مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، أصدر قرارًا باستدعاء الإعلامي الكابتن مدحت شلبي للتحقيق بشأن أسلوب تعليقه على مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة.

وقالت نقابة الإعلاميين، في بيان أصدرته: «يستدعي مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات في أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز»

وأوضحت نقابة الإعلاميين أنَّ قرار الاستدعاء يأتي بعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة، ومما قدم من شكاوى ضده في هذا الصدد على خلفية تعليقه على مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك.