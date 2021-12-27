محبوب جماهيريًا.. دوت الخليج يكشف هوية ضيف الحلقة المقبلة من «صاحبة السعادة»

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أثارت النجمة القديرة إسعاد يونس حيرة جمهورها ومتابعيها، بعدما روجت لحلقة جديدة من برنامجها «صاحبة السعادة» والمقرر عرضها على قناة «dmc» والتليفزيون المصري، وذلك دون الكشف عن هوية الضيف.

دوت الخليج يكشف هوية الضيف الخفي لحلقة برنامج «صاحبة السعادة المقبلة»

محمد صلاح ضيف «صاحبة السعادة»

وعلم موقع دوت الخليج أن ضيف الحلقة هو لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وأن الحلقة تم تصويرها منذ فترة.

إسعاد يونس تشوق الجمهور لحلقتها مع نصر محروس وبهاء سلطان

من جانبه، ساعات تفصلنا عن اللحظة التي ينتظرها الجمهور منذ فترة طويلة، وهي تصالح المطرب المتألق بهاء سلطان مع المنتج نصر محروس، الفضل يعود لصاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس والتي سعت لاستضافتهم في حلقة واحدة من برنامج المذاع عبر فضائيات dmc.

وشوقت إسعاد يونس الجمهور لهذه اللحظة بنشر مجموعة للثنائي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليه: «لحظة تصالح نصر محروس و بهاء سلطان و أغاني جديدة على مسرح صاحبة السعادة، استنوا بكرا الاتنين الساعة ١١ مساءً على Dmc».

زغرودة إسعاد يونس احتفالا بفض الخلاف

وطرحت إسعاد يونس من قبل برومو احتوى على لحظة انهاء الخلاف بينهم و بعد العديد من السنوات، حيث ظهرت اسعاد يونس و هي تقول للمنتج نصر محروس :"لو جبتلك بعهاء سلطان تخلص"، ليرد عليها قائلا: "بهاء free من نصر محروس"، لتقوم اسعاد يونس بـ" زغرودة" داخل الأستوديو.

و عرضت اسعاد يونس من خلال برومو الحلقة لحظة الصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس، والذي قام فيه بالتوقيع علي ورقة الصلح و التنازل عن أي حق له، وقام الفنان بهاء سلطان بشكر اسعاد يونس بعد مساعدته علي انهاء تلك الأزمة التي طالت الي سنوات عديدة.

تعليقات الجمهور بعد عرض البرومو

الأمر الذي استقبله الجمهور بفرحة شدية لعودة بهاء سلطان مرة أخري للغناء، معرب عن فرحتهم الشديدة بهذا الخبر، فاتت على النحو الآتي: «أخيرا الصلح خير، اخيرا هنسمع صوته تاني كل الاحترام لنصر محروس»، وغيرها م ن التعليقات المبهجة.