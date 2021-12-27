الطقس وشلل الأطفال الأبرز.. اهتمامات المصريين على جوجل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر إنفوجراف، اليوم الإثنين، أبرز القضايا التى تهم الرأى العام المصرى وتم البحث عنها على محرك البحث جوجل.





وفيما يلى أبرز ما تم البحث عنه خلال الفترة من 19 إلى 25 ديسمبر 2021:- يأتى ذلك فى إطار رصد المركز، أبرز القضايا الأكثر اهتمامًا لدى المصريين عبر محرك البحث جوجل.

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