البيان الختامى للاجتماع الوزارى لـ مصر والأردن وفلسطين

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بحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات والتطورات المتعلقة بعملية السلام، وجهود تدعيم وحدة الصف الفلسطيني، وتقييم الأوضاع الميدانية فى دولة فلسطين فى ضوء استمرار الإجراءات اللاشرعية التى تقوض فرص تحقيق السلام العادل، فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتثبيت التهدئة الشاملة وإعادة الإعمار فى قطاع غزة، وإيجاد أفق سياسى لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذى يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، ووفق القانون الدولى ومبادرة السلام العربية، وفى هذا السياق، جرى دراسة عدد من المقترحات المستهدفة كسر الجمود الذى تشهده عملية السلام فى الوقت الراهن.
كما ناقش الوزراء الاتصالات التى قامت بها الدول الثلاث على المستويين الإقليمى والدولى، وبحثوا سبل تفعيل الأطر الدولية ذات الصلة بالوضع فى الأراضى الفلسطينية ومسار التسوية السلمية.
يأتى ذلك إطار الحرص على توثيق العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، وانطلاقا من رغبة تلك الدول فى تكثيف مستوى التنسيق المستمر بينها لتوحيد الجهود إزاء المستجدات والتحديات التى تواجه القضية الفلسطينية، وتنفيذًا لمقررات القمة الثلاثية التى عقدت فى القاهرة يوم 2 سبتمبر 2021.
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