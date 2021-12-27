/668708/التضامن-تستعرض-جهود-صندوق-مكافحة-الإدمان-والبرامج-التوعوية خلال-2021

قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستعراض تقريرا عن جهود الصندوق خلال العام الجاري 2021، ‪ على وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إطار مشروعها " قرية بلا إدمان" والتي يتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية والعديد من الإجراءات الوقائية الخاصة بالشباب والمراهقين.

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توفير جميع الخدمات العلاجية لأى مريض مجانا وفى سرية تامة من خلال 28 مركز علاجي متخصص

ويتم توفير خدمات المشورة للأسر حول طرق الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" ،لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وتم اختيار 2045 متطوع من أبناء القرى وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك القرى، فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.‪

اختيار 2045 متطوع من أبناء قرى "حياة كريمة" للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار الإدمان

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، انه تم الانتهاء من تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة التي تتماشى مع مختلف المراحل العمرية حول طرق الوقاية من الإدمان من خلال رفع الوعي بين سكان القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وخاصة الشباب والمراهقين، كما يتم تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، ورفعي الوعي والتثقيف الأسري، بما يساعد على تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب ،للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كذلك تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة تعاطى المخدرات ،وتم تنفيذ نحو 40900 زيارة منزلية في 409 قرية حتى الآن من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة " استهدفت في المتوسط 350 ألف مواطن بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسري بما يساعد على تمكين الأسر بهذه القرى من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وطرق المواجهة، وكذلك التعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وتشجيع مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني وفى سرية تامة الذى يقدمه الصندوق في المراكز التابعة أو الشريكة مع الخط الساخن "16023" والبالغ عددها 28 مركز علاجي فى 17 محافظة حتى الآن.

تنفيذ 1227 نشاط متنوع عن أضرار الإدمان بالقرى المستهدفة

من ناحيته، كشف عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم اختيار 250 متطوع من أبناء القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ورفع قدراتهم كقيادات طبيعية و متطوعين تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق،ويتم التوسع في تنفيذ البرامج التوعوية في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة كما انه جار تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تستهدف القرى بالريف المصري، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لتعزيز وعى كافة طلاب مدارس هذه القرى بخطورة القضية خلال فتره الدراسة وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات بجانب توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية بأضرار الإدمان في هذه القرى ضمن مبادرة "القرار قرارك " كذلك الحرفيين و السائقين ببرامج و أنشطة تصلح مع مختلف الفئات من أجل الوقاية من الإدمان ،باللإضافة إلى تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.‪

ورش حكى لاكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في إبراز أضرار التدخين

وأشار مساعد وزير التضامن، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1227 نشاط متنوع عن أضرار الإدمان مثل تنظيم ندوات توعوية وأنشطة بالمدارس ومراكز الشباب ودوري رياضي بين الشباب، تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، داخل العديد من القرى بالمحافظات، والتى تشمل «المنيا وأسيوط وسوهاج، والبحيرة، والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والجيزة وقنا وأسوان وبنى سويف والفيوم ودمياط والغربية والقليوبية والجيزة»، بمشاركة المتطوعين لدى الصندوق من أبناء هذه القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البرامج التوعوية تحت إشراف الصندوق.

كما سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب هذه القرى ،،وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات.

يذكر أنه تم إطلاق مهرجان «أنت أقوى من المخدرات»، بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتعزيز الوعى لدى الأطفال بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة، باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تضمنت عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال بأعمار تتراوح من « 6 إلى 15 عاما»، أيضا حكى قصة أنت البطل الذى أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولي محمد صلاح، لتوعيتهم بأضرار التدخين والمخدرات ،أيضا تنفيذ برامج توعوية داخل المدارس عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات ضمن " برنامج اختار حياتك " في إطار الحرص على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة حول الوقاية الإدمان في هذه القرى‪.