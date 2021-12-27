/668709/وفاة-لاعب-الرجاء-المغربي-بعد-تعرضة-لأزمة-قلبية

سقط لاعب الشباب بنادي الرجاء الرياضي المغربي، على أرضية الملعب، بعد تعرضة لأزمة قلبية، في ملعب اللقاء ليلقى حتفه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشفت وسائل إعلام محلية في المغرب بان اللاعب المتوفى كان يلعب ضمن صفوف الشباب لنادي الرجاء الرياضي.

ولم تعلن المواقع الإخبارية حتى الآن اسم اللاعب الشاب أو عمره حتى هذه اللحظة مكتفية بذكر أنه كان يتمتع بصحة جيدة وكان يلعب بشكل عادي قبل أن يسقط اثر تأثره بأزمة قلبية.

الأهلي يتوج بالسوبر الإفريقي

حقق النادي الأهلي لقب السوبر الأفريقي على حساب نادي الرجاء المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية بعدما أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، الأربعاء الماضي .

وانتهى الشوط الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم حميد أحداد للرجاء، بينما تعادل طاهر محمد طاهر بالهدف القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق.

انتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن لقاء السوبر الأفريقي على ملعب "أحمد بن علي" في قطر.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.

حيث يعد موسيماني أول مدرب إفريقي يتوج بكأس السوبر الإفريقي ثلاث مرات، بجانب كونه أول مدرب إفريقي يتوج بكأس السوبر الإفريقي مرتين على التوالي، ليسطر تاريح كبير مع القلعة الحمراء.

بيتسو موسيماني

وبعد تتويج الأهلي بالسوبر دخل المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني التاريخ بتحقيقه أرقام مميز مع النادي الأهلي على مستوى القارة الأفريقية.

حيث يعد موسيماني أول مدرب إفريقي يتوج بكأس السوبر الإفريقي ثلاث مرات، بجانب كونه أول مدرب إفريقي يتوج بكأس السوبر الإفريقي مرتين على التوالي، ليسطر تاريح كبير مع القلعة الحمراء.

وانتهى الشوط الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم حميد أحداد للرجاء، بينما تعادل طاهر محمد طاهر بالهدف القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق.