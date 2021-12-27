/668710/كريم-درويش-أنجيلا-ميركل-لم-تخوض-الانتخابات-الأخيرة-بسبب-فشل-حزبها-فى-ملف-الهجرة-غير-الشرعية

قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لابد أن نكون على دراية بموضوع أو ملف الهجرة غيرة الشرعية، مشيرا إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل المرأة الحديدية لم تخوض الانتخابات الأخيرة فى ألمانيا بسبب فشل حزبها فى ملف الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع اللجنة لعرض جهود مصر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر

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وأشار كريم درويش إلي نجاح مصر فى معالجة هذه القضية يدرس، بالإضافة إلي أن المهاجرين لدي مصر تم التعامل معهم بشكل جيد، حيث تعاملت مصر بحكمة شديدة ونحن لا نقول عليهم مهاجرين بل ضيوف، مؤكدا أن هناك الدول الأوربية تتعلم من مصر فى هذا الملف ومصر دائما هي الحضن لكل الأشقاء وتعطي للدول دروسا فى الإنسانية وهذه قدرها ونحن دولة كبري وقوية وأصبح لا يؤثر فيها تقارير تصدر بين الحين والآخر تنتقد بعض الأوضاع.

كريم درويش: الدول الأوربية تتعلم من مصر فى ملف الهجرة غير الشرعية

وقال درويش: مصر لم نحارب ولم تدخل حروبا عالمية وتقتل الملايين بل دائما تثري الإنسانية بدورس هامة" مضيفا: علي الدول التى تدعي أنها كبري تحتاج أن تتعلم من مصر فى ملف الهجرة غير الشرعية حيث أن هذا الملف مسار فخر لمصر كلها" داعيا دول العالم أجمع التعلم من التجربة المصرية فى ملف الهجرة غير الشرعية.

وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أن الدولة المصريين والمصريين يتعاملون مع اللاجئين أو المهاجرين بإنسانية راقية، قائلا :" نعتبرهم ضيوف ونكن لهم كل الاحترام ويحصلون علي فرص عمل كما يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مثلنا كمصريين".