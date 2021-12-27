/668715/نائلة-جبر-هناك-رؤية-لمصر-فى-التعامل-مع-مكافحة-الهجرة-و-نأمل-من-النواب-طرح-هذا-الملف-بقوة

استعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر، جهود مصر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش.

دوت الخليج

وقالت جبر، إن هناك رؤية لمصر فى التعامل مع مكافحة الهجرة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن مصر مستمرة في مشروعات التوعية كما تم عمل خطوط الشكاوي ومجلس الطفولة كما أن هناك تعاون مع وزارة الثقافة بشأن حملات التوعية بملف الهجرة عير الشرعية.

وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر، أن المشروعات القومية تساعد على خلق فرص عمل، مؤكدة أن نجاح مصر في هذا الملف هو عبارة عن أن أجهزة الدولة تترجم الإرادة السياسية حتي يصل هذا النجاح للمواطن وإلي الخارج أيضا.

وقالت جبر، إن مصر بها 6 مليون مواطن أجنبي يعيشون على أرض مصر حياة كريمة، ضاربة المثل بالأشقاء السوريين الذين يتواجدون على أرض مصر، مضيفة :" منهم من يمتلك مساكن ويتاجرون ويعيشون حياة كريمة".

وأشارت جبر، إلى أن هناك تجهيز لقاءات عن طريق وزارة الشباب لتوعية المواطن بملف الهجرة غير الشرعية، مضيفة :" كما نأمل من النواب طرح هذا الملف بقوة مشيرة إلي أن هناك أجهزة تدريب المصريين، ودعت إلي أهمية تغيير العقول وغرس في نفوس الشباب على العمل".

وتابعت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر :"أنا شخصيا فخورة بأن هناك اهتمام ودعم للتعلم الفني، وأنا فخورة بأن رئيس الوزراء يهتم بهذا النوع من التعليم".

وعقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش اجتماعا لعرض جهود مصر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. بحضور السفيرة/ نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر).