/668716/شيخ-الأزهر-وأسامة-الأزهري-ضمن-قائمة-أكثر-30-شخصية-إسلامية-مؤثرة-في-العالم

أعلن المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الاثنين، تقرير بحثي لعام 2021ـ 2022 وذلك حول أكثر 500 شخصية إسلامية مؤثرة حول العال.

دوت الخليج واحتل شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، المرتبة الـ14، كما احتل الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، علماء الأزهر الشريف المرتبة الـ29 ليكون ضمن قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرا في العالم.

ويهدف التقرير الذي حمل عنوان "أكثر 500 شخصية مسلمة لعام 2022"، إلى التعريف بأهمية الأسماء المتداولة في العالم الإسلامي، حيث يقوم برصدها في مختلف مجالات "السياسة، والدين، والمرأة، والإعلام". ويأتي اختيار الشخصيات الإسلامية استنادا إلى مآثرهم العلمية واستفادة الناس منهم وخدماتهم الإنسانية للمجتمعات وغيرها من المعايير، وخص التقرير الخمسين شخصية الأولى بترجمات تعريفيه لهم. واحتل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي المرتبة الـ 15، وكان الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ الداعية الإسلامي في المرتبة الـ 11 والدكتور علي جمعة المرتبة الـ 20، أما الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي ورئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات في المرتبة الـ 22 ضمن الشخصيات الإسلامية الأكثر تأثيرًأ حول العالم، بينما احتل فضيلة الشيخ عبدالله بن بيه المرتبة الـ 16.