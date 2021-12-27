/668717/طارق-الخولى-الدولة-تتعامل-مع-ملف-الهجرة-غير-الشرعية-بذكاء-وكفاءة-دبلوماسية

قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر حققت انتصارات كبيرة فى ملف الهجرة غير الشرعية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش اجتماعا لعرض جهود مصر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر).

وأضاف الخولي: يعتبر ملف الهجرة غير الشرعية من الملفات التى حققت فيها مصر انتصارات والدولة تتعامل معه بذكاء وكفاءة دبلوماسية وهذا الأمر محل تقدير من أوروبا والعالم أجمع.

كريم درويش: الدول الأوربية تتعلم من مصر فى ملف الهجرة غير الشرعية

ومن جانبه، قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لابد أن نكون على دراية بموضوع أو ملف الهجرة غيرة الشرعية، مشيرا إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل المرأة الحديدية لم تخوض الانتخابات الأخيرة فى ألمانيا بسبب فشل حزبها فى ملف الهجرة غير الشرعية.

وأشار كريم درويش إلي نجاح مصر فى معالجة هذه القضية يدرس، بالإضافة إلي أن المهاجرين لدي مصر تم التعامل معهم بشكل جيد، حيث تعاملت مصر بحكمة شديدة ونحن لا نقول عليهم مهاجرين بل ضيوف، مؤكدا أن هناك الدول الأوربية تتعلم من مصر فى هذا الملف ومصر دائما هي الحضن لكل الأشقاء وتعطي للدول دروسا فى الإنسانية وهذه قدرها ونحن دولة كبري وقوية وأصبح لا يؤثر فيها تقارير تصدر بين الحين والآخر تنتقد بعض الأوضاع.

وقال درويش: مصر لم نحارب ولم تدخل حروبا عالمية وتقتل الملايين بل دائما تثري الإنسانية بدورس هامة" مضيفا: علي الدول التى تدعي أنها كبري تحتاج أن تتعلم من مصر فى ملف الهجرة غير الشرعية حيث أن هذا الملف مسار فخر لمصر كلها" داعيا دول العالم أجمع التعلم من التجربة المصرية فى ملف الهجرة غير الشرعية.

وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أن الدولة المصريين والمصريين يتعاملون مع اللاجئين أو المهاجرين بإنسانية راقية، قائلا :" نعتبرهم ضيوف ونكن لهم كل الاحترام ويحصلون علي فرص عمل كما يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مثلنا كمصريين".