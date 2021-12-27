/668718/تراجع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-اليوم-الإثنين

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا اليوم الإثنين، حيث تراجعت أسعاره إلى أقل من 1100 دولار لكل ألف متر مكعب.

دوت الخليج

وننشر في السطور التالية أسعار الغاز الطبيعي والنفط اليوم الإثنين 27-12-2021 كالتالي:

تراجع أسعار الغاز في أوروبا

وفي مركز«TTF» الهولندي، تراجعت أسعار العقود الآجلة لشهر يناير إلى 1064 دولار لكل ألف متر مكعب، حيث وصلت نسبة الانخفاض منذ صباح اليوم إلى 18%.

وتشهد تداولات عقود الغاز في أوروبا تقلبات حادة بسبب عوامل المضاربة، فقد شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاع إلى مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب في 20 ديسمبر 2021، وذلك نتيجة الطقس البارد وتراجع احتياطيات الغاز بشكل ملحوظ في مرافق التخزين الأوروبية.

كما تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، اليوم الإثنين، فور قررشركات الطيران الغاء آلاف الرحلات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال اجازة عيد الميلاد.

وسجلت أسعار النفط اليوم، 75.89دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.27% حيث وصل سعر البرميل إلى 72.80دولار للبرميل.