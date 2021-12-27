أزمة الصرف بمنطقة الشرقاوية القديمة فى شبرا الخيمة بمناقشات إسكان النواب..وعبد العزيز:الأهالى تعانى

/668720/أزمة-الصرف-بمنطقة-الشرقاوية-القديمة-فى-شبرا-الخيمة-بمناقشات-إسكان-النوابوعبد-العزيزالأهالى-تعانى

شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز، بشأن عدم إدخال مرفق الصرف الصحي لمنطقة الشرقاوية القديمة – شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، حيث عبر النائب عن معاناة الأهالى بشأن هذه الإشكالية ومطالبة الحكومة بضرورة التحرك بشأنها على أرض الواقع.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز

ادخال الصرف الصحي بقرية الشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة

وأكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة معاناة الاهالي بمنطقة الشرقاوية القديمة – شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، بسبب أزمة الصرف الصحى والحاجة الشديدة له، مضيفا” حيث أنه لم يعد من المناسب أن نكون أمام مناطق ليس بها الصرف”.

من ناحيته أكد ممثلى الحكومة على الاستعداد والتنسيق والمتابعة بشأن هذا الملف حيث تمت مخاطبة المحافظة لتوفير قطعة أرض وتم إجراء المعاينات اللازمة لعمل محطة للصرف الصحى إلا أن وزارة التخطيط طلبت التنسيق وعدم إدراج مشروعات جديدة بسبب التمهيد لمبادرة حياة كريمة على أن يتم وضعها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم، فيما أكد ممثل التخطيط، أنه تم تسجيل المشروع ضمن المشروعات الجديدة فى الخطة الاستثمارية الجديدة ، خاصة مع وجود قطعة ارض مخصصة.

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء.

وقبيل رفع الجلسة، وجه رئيس المجلس، الأعضاء بأهمية الالتزام بالحضور، مؤكدا أن أي نائب سيتم النداء عليه وهو غير موجود تحت قبة البرلمان فلن يتم النداء عليه مرة أخرى.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان غدا الثلاثاء مواجهة ساخنة بين أعضاء المجلس، ووزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي.

ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، بينما أرجأ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة.

وجاء في تقرير اللجنة، الذي عرضته النائبة درية شرف الدين، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الفلسفة والهدف من مشروع القانون هو انه نظراً لمرور ما يجاوز خمساً وثلاثين عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل ، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة.