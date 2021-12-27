/668723/مصادر-لـ-تحيا-مصرالبرلمان-يمد-جلساته-للإسبوع-المقبل-بسبب-منتدى-شباب-العالم

قالت مصادر لـ «دوت الخليج»، أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتورحنفى جبالى، سيواصل جلساته العامة الإسبوع المقبل بيومى الثلاثاء والأربعاء، بسبب منتدى شباب العالم والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ بمشاركة كبيرة من كافة شباب العالم.

مصادر لـ دوت الخليج:البرلمان يمد جلساته للإسبوع المقبل بسبب منتدى شباب العالم

انعقاد المجلس يومى الثلاثاء والأربعاء يأتى عقب انعقاد مجلس الشيوخ يومى الأحد والاثنين فى الإسبوع المقبل، حيث مجلس النواب يعقد الجلسات أسبوع وأسبوع، بأيام الأحد والاثنين والثلاثاء إلا أنه سيواصل الجلسات الإسبوع المقبل على مستوى الثلاثاء والأربعاء بسبب الانعقاد لمجلس الشيوخ على يومى الأحد والاثنين ليرفع الجلسات بعد إلى ما بعد منتدى شباب العالم.

مصادر لـ دوت الخليج:البرلمان يمد جلساته للإسبوع المقبل بسبب منتدى شباب العالم

ويعد منتدى شباب العالم من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابة لتوصية الشباب في مؤتمر الشباب بالإسكندرية يوليو 2017، وعُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولى ثرى وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وناقش المنتدى عبر ثلاث دورات سابقة 2017 و2018 و2019 العديد من المحاور والقضايا الهامة، مثل: السلام والتنمية والإبداع والطاقة والتكنولوجية الرقمية وريادة الأعمال ومكافحة العنف والتطرف، وقدم منتدى شباب العالم منصة دولية للحوار بين الشباب من مختلف الجنسيات واللغات، للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.