/668722/محمد-صبري-تشجيع-الرئيس-للقطاع-الخاص-بالمشاركة-في-مشروعات-الدولة-يعزز-الاستثمارات-المحلية-والدولية

قال النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية من بينها المشروع القومي "توشكى الخير"، يعكس اهتمام القيادة السياسية نحو تحقيق نهضة شاملة متكاملة لتنمية البلاد بشكل عام وبمحافظات الصعيد بشكل خاص.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمد صبري بشأن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الدولة

مشاركة لقطاع الخاص فى المشروعات القومية

وأضاف صبري، في بيان، أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد نظام الحكم وهناك استرايتيجة مُتكاملة لتدشين العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تستهدف تنمية الصعيد الذي ظل مُهمشًا لسنوات طويلة، مُؤكدًا أن الإنجازات التي تحققها مصر في تنمية محافظات الصعيد تعد بمثابة تعويض لأهالى الصعيد، مُشيرًا إلى أن القيادة السياسية لديها رؤية استراتيجية واضحة لكافة المشروعات التنموية في محافظات مصر المختلفة لتنمية ما تملكه كل محافظة من مقومات وموارد وفرص استثمارية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة لتحقيق التنمية الحقيقية والشاملة من كافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

الاستثمارات المحلية والدولية

كما أكد النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات الدولة يعزز الاستثمارات المحلية والدولية باعتباره أحد أهم الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري وكشريك أساسي للقطاع الحكومي في المشروعات القومية، مُؤكدًا أن مشاركة القوات المسلحة المصرية في تدشين المشروعات القومية تساهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة خلال الوقت الراهن وتستغل ما لديها من طاقات فى مختلف التخصصات، والقطاعات، لخدمة مخططات التنمية التى تقودها الدولة المصرية فى إطار خطة طموحة لبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، وتحقيق طفرة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطن المصرى.