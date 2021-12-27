دوت الخليج يهنئ مصطفى عبدالوهاب بمناسبة حفل الخطوبة «صور»

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يهنئ موقع دوت الخليج، الصديق العزيز علي مصطفى عبدالوهاب، مدير المراسم والبروتوكول بمكتب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، على إتمام خطوبته بالمهندسة ألاء علي حمدي، نجلة الدكتور علي حمدي، بالأمس.

دوت الخليج دوت الخليج يهنئ الزميل علي مصطفى عبدالوهاب وفى أجواء تسودها المحبة والسرور، عٌقد حفل الخطوبة بين العائلتين وبحضور قيادات من حزب مستقبل وطن. ويتمنى موقع دوت الخليج، للصديق علي مصطفى عبدالوهاب، تمام المحبة والخير والبركة بين العروسين، وأن يتمم عليهما تحقيق الأحلام جميعًا وأن يديم عليهما الفرح والسرور. صور من حفل الخطوبة ونأمل للعروسين حياة مستقبلية سعيدة وأن يتم على العروسين الفرح والسرور. الصديق العزيز علي مصطفى عبدالوهاب، هو مدير المراسم والبروتوكول بمكتب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، هو أحد الكوادر الشبابية المتميزة والذى ينتظره مستقبل مشرق.

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