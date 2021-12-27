محدث لحظة بلحظة: مؤتمر حفل جلوب سوكر لاختيار الأفضل في عام 2021

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بدأت فعاليات مؤتمر وحفل جلوب سوكر لاختيار الأفضل في عام 2021.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
يتواجد عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية بالإمارات حاليا لحضور حفل جلوب سوكر لاختيار الأفضل في عام 2021.
ويشارك النادي الأهلي في هذا الحفل لجائزة أفضل نادي في العالم، وايضا محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في العالم.
ويذاع حفل جلوب سوكر عبر شاشة أون تايم سبورتس 1
بداية المؤتمر
بدأ المؤتمر بتواجد روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وتحدث كل لاعب عن مسيرته الرياضية حتى الأن، والفارق بين كل لاعب الخاص بالأعمار السنية.
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