الأرصاد الجوية تكشف عن طقس غدًا الثلاثاء

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، طقس غدًا الثلاثاء، حيث يكون معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
دوت الخليج
وتكسو الجو شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنه سيكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار على مناطق من جنوب الدلتا وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد الي القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء
ـ على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 العظمى والصغرى 11
ـ وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 10،
ـ وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 15،
ـ وعلى شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8،
ـ وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10.
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