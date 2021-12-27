النشرة المرورية| خريطة الكثافات المسائية والطرق البديلة بالقاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشات، المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الإثنين، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات فى محور أبوقير عند منطقة جناكليس وكفر عبده وميدان الوزارة، وظهور كثافات مرورية عند محور فيكتور عمانويل القادم من ميدان سموحة ومتجه لكايروسيز مول.

وأضاف الكثافات المرورية فى محور قناة السويس، تنحصر عند كوبرى محرم بيك وكذلك بعض الشئ فى طريق الجيش عند منطقة بير مسعود حتى خالد بن الوليد ويفضل استخدام محور المحمودية الذى ينقل الحركة المرورية بين شرق وغرب الإسكندرية.

وأوضح أن هناك بعض الأحجام المرورية فى محافظة الدقهلية وبالتحديد فى مدينة المنصورة لاسيما فى شارع المشاية وتقاطعه مع شارع صلاح سالم المتجه إلى شارع بورسعيد، وبعض الشئ فى شارع جيهان المتجه إلى حى الجامعة.

وفى محافظة الشرقية، قال إن هناك كثافات فى شارع المحافظة بمدينة الزقازيق، وأيضا عند شارع المحافظة.

وفى محافظة بورسعيد، أكد أن الكثافات تنحصر فى شارع القابوطى وتقاطعه فى شارع محمد على، مشيرا إلى العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وجه بالدفع بسيارات الانتشار السريع على كافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة الغربية، وجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بالدفع بالخدمات المرورية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم لاستعياب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

وأشار إلى أن المحاور والطرق فى باقى محافظات الوجه البحرى ما زالت تعمل بشكل سلس وطبيعى، أما فى محافظات الوجه القبلى فتعمل الحركة بشكل طبيعى، ما عدا محافظة أسيوط والتى تشهد كثافات فى منزل كوبرى فيصل المتجه لموقف الأزهر

ومنطقة الإبراهيمية.

وتابع: "بالنسبة للطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى فتعمل بشكل طبيعى ما عدا مناطق الأعمال وهى، أعلى مناطق المنيب والبساتين والكنيسة، والأوتوستراد والطريق الزراعى"، وبالنسبة لمحور 26 يوليو فلا ينصح بتغيير المسارات.

وفى محافظة الجيزة، بالنسبة للمتجه من إمبابة والوراق على الكورنيش ومتجه إلى الجيزة والهرم وفيصل فينصح بالابتعاد عن شارع مراد وشارع الجامعة، ويفضل استخدام شارع السودان، وبالنسبة للخارج من الجيزة ومتجه للقاهرة، فينصح بالابتعاد عن جميع الكبارى ما عدا كوبرى الساحل.

وأكد أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وبالنسبة للقادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه للقاهرة، فنصح باستخدم الدائرى الأوسطى، أما المتجه من طريق القاهرة الجديدة ومتجه لمدينة أكتوبر، يستخدم محور الفريق العصار عن طريق مناطق المطرية ويطلع كوبرى تحيا مصر للابتعاد عن وسط المدينة.

وفى القاهرة، فنصح مستخدمى الكورنيش عند مناطق أثر النبى والقادم من شبرا والساحل والمتجه إلى وسط المدينة، باستخدام شارع شبرا والقادم من المعادى وحلوان يستخدم محور الاوتوستراد

وأكد وجود كثافات على محور صلاح سالم، للمتجه إلى مناطق أرض المعارض، ونصح باستخدم محور النصر أو محور الفنجرى، أما المتجه إلى حدائق القبة والوايلى يستخدم المسطح الأرضى من خلال شارع مصر السودان ونفق أحمد سعيد، مشيرا إلى وجود كثافات فى وسط المدينة عند شارع الجيش ومناطق العتبة والموسكى لذا يرجى استخدام نفق الأزهر.