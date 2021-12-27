الملامح الأولى لتطوير ميدان الجلاء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشملت أعمال التطوير إنشاء ممرات للمشاه ووضع كاميرات مراقبة وتركيب أعمدة إنارة ودعم أرضيات الميدان بالإضاءات الديكورية. بالإضافة لزيادة الرقعة الخضراء بالميدان واستبدال البلدورات المتهالكة، وطلاء العقارات المطله على الميدان لتتكامل أعمال التطوير.

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