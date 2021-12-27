التأمين الصحى يصدر قرارا بشأن الإجازات الاستثنائية.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه تم مد فترة الإجازات الاستثنائية في نهاية الحمل من أول يناير 2022 حتى 30 يونيو 2022 . وقالت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يتم منح المرأة الحامل التى مضى علي حملها 28 اسبوع اجازة استثنائية حتى تاريخ الولادة . وأضافت يتم ثبوت الحمل عن طريق اشعة الموجات الصوتية والفحص الاكلينيكى وتمنح الاجازات من اللجان الطبية العامة والفرعية دون استثناء .

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