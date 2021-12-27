مصطفى محمد يتعاقد مع جالاتا سراي 3 سنوات.. رسميًا

أعلن نادي جالاتا سراي التركي رسمياً التعاقد مع الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك المعار لنهاية الموسم وتفعيل بند الشراء النهائي. وأكد النادي في بيان رسمي أن التعاقد مع مصطفى محمد سيكون لمدة 3 مواسم تنتهي 2025 حيث سيتلقى اللاعب راتباً سنوياً بقيمة مليون دولار في الموسم الأول، تزيد 100 ألف دولار في الموسم الثاني، ليصبح في الموسم الثالث مليون و200 ألف دولار. ويستمر التعاقد مع مصطفى محمد لنهاية الموسم بنفس القيمة المالية للراتب الحالي الذي يتقاضاه خلال فترة الإعارة. وأكد النادي في بيانه رسمياً تفعيل بند الشراء ودفع الملايين الأربعة في 1 يوليو المقبل. واستعار نادى جالاتا سراي مصطفى محمد من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية حتى يونيو 2022 مقابل دفع مبلغ قيمته 2 مليون دولار ويمتلك جالاتا سراي الحق فى شراء عقد مصطفى محمد بصفة نهائية خلال مدة لا تتجاوز يوم 31 ديسمبر الجاري بعد سداد 4 ملايين دولار.

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