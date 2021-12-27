انت الان تتابع تفاصيل خبر الارصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة فى رأس السنة الميلادية 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الارصاد الجوية المصرية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، والتي سوف تهل علينا خلال أيام، حيث لا يتبقى سوى أيام قليلة ونبدأ في استقبال العام الميلادي الجديد 2022، ولهذا بدأ المواطنين في مصر بالبحث عن حالة الطقس خلال احتفالات رأس السنة 2022، خاصة وأننا في فصل الشتاء والذي عادة ما يشهد بين الحين والأخر تقلبات جوية حادة تتمثل في هطول الامطار وانخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح وكل هذه العوامل تؤثر بلاشك على حركة المواطنين.

حالة الطقس المتوقعة في رأس السنة الميلادية 2022:-

أصدرت هيئة الارصاد الجوية، بيان رسمي يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالأحوال الجوية المتوقعة خلال يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021، ويوم السبت الموافق الأول من يناير 2022، وهذين اليومين يشهدان الاحتفالات برأس السنة الميلادية، حيث جاء في بيان هيئة الارصاد الجوية الرسمي الخاص بحالة الطقس خلال تلك الفترة كما يلي:-

ويتبين من البيان السابق عن هيئة الارصاد الجوية، أن حالة الطقس السائدة خلال هذه الفترة كما يلي:-

الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021، السبت الموافق 1 يناير 2022:-يتوقع أن يشهد هذا اليوم سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد وذلك على مناطق في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وحتى شمال الصعيد، تصل إلى حد السيول في بعض المناطق من سيناء وخليج السويس وتكون على فترات متقطعة، ويكون ذلك بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح مما يؤدي إلى زيادة الاحساس ببرودة الطقس.

يوم الأحد من المتوقع أن يشهد هطول أمطار على بعض المناطق في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة تصل إلى حد السيول في مناطق خليج السويس وسيناء، كذلك سيكون هناك نشاط ملحوظ في سرعة الرياح يؤدي إلى زيادة الشعور ببرودة الطقس.

وقد شددت هيئة الارصاد الجوية على السادة المسئولين خاصة في المحافظات التي سوف تشهد سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات من أجل الحد من الاثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.