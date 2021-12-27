/668712/محافظ-قنا-يوجه-بتقديم-الدعم-اللازم-لمصابى-حادث-إنهيار-منزل

بتكليفات من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، انتقل المهندس نبيل الطيبى إلى مستشفى قنا العام للإطمئنان على حالة الطفلة المصابة فى إنهيار منزل بقرية البياضية التابعة لمركز قنا، والذى أسفر عن وفاة اثنين اخرين من أفراد الأسرة هما «ربة المنزل وابنتها».

الداودي يوجه بتقديم اوجع الدعم لمصابى حادث إنهيار منزل

وعلى الفور كلف محافظ قنا، المسئولين بتوفير سكن مؤقت لأفراد الأسرة وتدبير وسائل الإعاشة اللازمة لهم، مشددا على ضرورة سرعة رفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات اللازمة التى من شأنها أن تساهم فى إعادة بناء المنزل وعودة أفراد الأسرة للإقامة به مرة أخرى.

كما وجه اللواء أشرف الداودى، بإعداد حصر شامل لجميع المنازل الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة، ووضع خطة للتعامل مع هذه المنازل لحماية المواطنين و حفاظا على صحتهم وسلامتهم، فضلا عن الحفاظ علي المظهر الحضاري لمدن وقرى المحافظة.

من جانبه قال السكرتير العام للمحافظة، أنه تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية وعمل الفحوصات اللازمة للمصابين للإطمئنان على حالتهم الصحية.

وأضاف الطيبي، بأن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وجه بسرعة إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن الخاصة بحالتىّ الوفاة وتسليمهما لذويهم، داعيا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.