«مكافحة الهجرة غير الشرعية».. كريم درويش: ميركل لم تخوض الانتخابات الأخيرة بسبب فشل حزبها فى هذا الملف..وطارق الخولي: الدولة تتعامل بذكاء ودبلوماسية لمواجهة هذه الظاهرة

/668730/مكافحة-الهجرة-غير-الشرعية كريم-درويش-ميركل-لم-تخوض-الانتخابات-الأخيرة-بسبب-فشل-حزبها-فى-هذا-الملفوطارق-الخولي-الدولة-تتعامل-بذكاء-ودبلوماسية-لمواجهة-هذه-الظاهرة

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش اجتماعا، لعرض جهود مصر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر).

دوت الخليج

وفي هذا الإطار، قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لابد أن نكون على دراية بموضوع أو ملف الهجرة غيرة الشرعية، مشيرا إلى أن المستشارة أنجيلا ميركل المرأة الحديدية لم تخوض الانتخابات الأخيرة فى ألمانيا بسبب فشل حزبها فى ملف الهجرة غير الشرعية.

كريم درويش: الدول الأوربية تتعلم من مصر فى ملف الهجرة غير الشرعية

وأشار كريم درويش إلي نجاح مصر فى معالجة هذه القضية يدرس، بالإضافة إلي أن المهاجرين لدي مصر تم التعامل معهم بشكل جيد، حيث تعاملت مصر بحكمة شديدة ونحن لا نقول عليهم مهاجرين بل ضيوف، مؤكدا أن هناك الدول الأوربية تتعلم من مصر فى هذا الملف ومصر دائما هي الحضن لكل الأشقاء وتعطي للدول دروسا فى الإنسانية وهذه قدرها ونحن دولة كبري وقوية وأصبح لا يؤثر فيها تقارير تصدر بين الحين والآخر تنتقد بعض الأوضاع.

وقال درويش: مصر لم نحارب ولم تدخل حروبا عالمية وتقتل الملايين بل دائما تثري الإنسانية بدورس هامة" مضيفا: علي الدول التى تدعي أنها كبري تحتاج أن تتعلم من مصر فى ملف الهجرة غير الشرعية حيث أن هذا الملف مسار فخر لمصر كلها" داعيا دول العالم أجمع التعلم من التجربة المصرية فى ملف الهجرة غير الشرعية.

وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أن الدولة المصريين والمصريين يتعاملون مع اللاجئين أو المهاجرين بإنسانية راقية، قائلا :" نعتبرهم ضيوف ونكن لهم كل الاحترام ويحصلون علي فرص عمل كما يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مثلنا كمصريين".

طارق الخولى: الدولة تتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية بذكاء وكفاءة دبلوماسية

وقال النائب طارق الخولى، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر حققت انتصارات كبيرة فى ملف الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الخولي: يعتبر ملف الهجرة غير الشرعية من الملفات التى حققت فيها مصر انتصارات والدولة تتعامل معه بذكاء وكفاءة دبلوماسية وهذا الأمر محل تقدير من أوروبا والعالم أجمع.

نائلة جبر: هناك رؤية لمصر فى التعامل مع مكافحة الهجرة و نأمل من النواب طرح هذا الملف بقوة

واستعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر، جهود مصر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش.

وقالت جبر، إن هناك رؤية لمصر فى التعامل مع مكافحة الهجرة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن مصر مستمرة في مشروعات التوعية كما تم عمل خطوط الشكاوي ومجلس الطفولة كما أن هناك تعاون مع وزارة الثقافة بشأن حملات التوعية بملف الهجرة عير الشرعية.

وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر، أن المشروعات القومية تساعد على خلق فرص عمل، مؤكدة أن نجاح مصر في هذا الملف هو عبارة عن أن أجهزة الدولة تترجم الإرادة السياسية حتي يصل هذا النجاح للمواطن وإلي الخارج أيضا.

وقالت جبر، إن مصر بها 6 مليون مواطن أجنبي يعيشون على أرض مصر حياة كريمة، ضاربة المثل بالأشقاء السوريين الذين يتواجدون على أرض مصر، مضيفة :" منهم من يمتلك مساكن ويتاجرون ويعيشون حياة كريمة".

وأشارت جبر، إلى أن هناك تجهيز لقاءات عن طريق وزارة الشباب لتوعية المواطن بملف الهجرة غير الشرعية، مضيفة :" كما نأمل من النواب طرح هذا الملف بقوة مشيرة إلي أن هناك أجهزة تدريب المصريين، ودعت إلي أهمية تغيير العقول وغرس في نفوس الشباب على العمل".

وتابعت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر :"أنا شخصيا فخورة بأن هناك اهتمام ودعم للتعلم الفني، وأنا فخورة بأن رئيس الوزراء يهتم بهذا النوع من التعليم".

أميرة صابر: مبادرة حياة كريمة من أهم المشروعات بالقرن الحالي

فيما أشادت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة الشئون الخارجية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر، متسائلة عن قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة".

أوضحت "صابر" خلال كلمتها أن ما يتم من خلال مبارده حياة كريمة التى تعد من أهم المشروعات بالقرن الحالي يجب التسويق لها حتي يمكن الحصول على منح ".