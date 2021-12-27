/668732/عقب-استهزاءه-بكورونا-وفاة-بطل-رياضي-بعد-رفضه-تلقي-اللقاح
أنهى فيروس كورونا المستجد حياة مقاتل رياضة "الكيك بوكسنج" قبل أيام، وذلك عقب رفضه تلقي لقاح فيروس كورونا، وإصراره على العلاج في المنزل.
دوت الخليج
المقاتل البلجيكي يدعى "فريدريك سينيسترا" ويبلغ من العمر 41 عاما، حيث خرج من مستشفى التي كانت يتلقى العلاج بها في مدينة لييج البلجيكية، وذلك عقب رفضه الاعتراف بإصابته بفيروس كورونا. وحقق "سينيسترا" خلال مسيرته 39 فوزا مقابل 9 خسائر فقط، ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن حيث توفي بمضاعفات تتعلق بالفيروس في مدينة سيني البلجيكية الصغيرة بعد أسابيع فقط. ووفق وسائل إعلام عربيه أن البطل البلجيكي والمعروف باسم "الحانوتي"، أخبر أتباعه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيعالج أعراضه في المنزل بعيدا عن المستشفى.
وبالرغم من تفاقم حالته، وظهوره في فيديو وهو يعاني من مشاكل في التنفس، أصر سينيسترا على البقاء في المنزل للعلاج، وكتب عبارة "لا وقت لتضييعه مع الكسالى". وفي منشورات أخرى سابقة، وصف البطل السابق فيروس كورونا بـ "الفيروس الصغير" وأعرب عن معارضته للإجراءات الحكومية لوقف انتشار فيروس كورونا، كما رفض تلقي اللقاح. وتشير التقارير المحلية إلى أن المقاتل دخل المستشفى فقط بعد أن أجبره مدربه عثمان ييجين، على القيام بذلك. وظل الرياضي البلجيكي نشطا على الإنترنت حتى قبل أيام فقط من وفاته.
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