/668733/نادي-ZED-يحصد-جائزة-أفضل-أكاديمية-للناشئين-في-أفريقيا-في-حفل-جلوب-سوكر-2021

نجحت أكاديمية زيد الرياضية من حصد جائزة أفضل أكاديمية بأفريقيا للناشئين، بعد تقديم موسم قوى والعديد من المواهب الرياضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد في حفل تكريم جلوب سوكر بمدينة دبي بالإمارات، العديد من أعضاء الأكاديمية وعلى رأسهم حازم إمام لاعب الزمالك السابق، وأحمد حسام ميدو الإعلامي ولاعب الزمالك السابق.

واستلم أنيس ساويرس نجل رئيس مجلس الإدارة، جائزة أفضل أكاديمية بأفريقيا لعام 2021، في وسط حش العديد من الجمهور الكبير، وأصحاب المراكز المرموقة بعالم كرة القدم.

يتواجد عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية بالإمارات حاليا لحضور حفل جلوب سوكر لاختيار الأفضل في عام 2021.

ويشارك النادي الأهلي في هذا الحفل لجائزة أفضل نادي في العالم، وايضا محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في العالم.

ويذاع حفل جلوب سوكر عبر شاشة أون تايم سبورتس 1

بداية المؤتمر

بدأ المؤتمر بتواجد روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وتحدث كل لاعب عن مسيرته الرياضية حتى الأن، والفارق بين كل لاعب الخاص بالأعمار السنية.

ويتواجد النادي الأهلي في قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل نادي في عام 2021.

ويتنافس الأهلي مع العديد من الفرق العربية والأوربية والذي لديهم تاريخ كبير للغاية، ويأمل أن يفوز بها للعام الثاني على التوالي.

قائمة أفضل الأندية بالعالم

وفيما يلي قائمة الأندية المرشحة لنيل جائزة أفضل نادي في عام 2021:

الأهلي المصري

الهلال السعودي

تشيلسي الإنجليزي

مانشستر سيتي الإنجليزي

أتلتيكو مدريد الإسباني

فلامنجو البرازيلي

يذكر أن النادي الأهلي قد فاز بالجائزة العام الماضي وتواجد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لاستلام الجائزة.