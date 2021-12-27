غضب بإسكان النواب بسبب تدهور الأوضاع بـ«السادات»..واللجنة تقرر عمل زيارة ميدانية للمدينة 

/668735/غضب-بإسكان-النواب-بسبب-تدهور-الأوضاع-بـالساداتواللجنة-تقرر-عمل-زيارة-ميدانية-للمدينة

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، بعمل زيارة ميدانية بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد أبو زيــد، عن عدم الاهتمام بمدينة السادات بالمنوفية من حيث النظافة وطرق جمع القمامة وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى قلة عمال النظافة، محافظة المنوفية، وتردي شبكة الطرق بعدد من المناطق الصناعية بمدينة السادات، محافظة المنوفية.

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مدينة السادات بالمنوفية

جاء ذلك فى نهاية الإجتماع الاثنين، حيث أكد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن مدينة السادات عانت من أزمات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتحتاج لمراجعة دقيقة لكل الملفات بها من أجل أن تكون فى مصاف المدن الجديدة بشكل متطور ومختلف،وخاصة اعتبارها مدينة جاذبة للسكان، مشيرا إلى أن الإشكالية ليست فى القيادات أو رؤساء المدن حيث يتم تغيرهم باستمرار، مطالبا بأن تكون مدينة السادات مثل مدن إكتوبر والشيخ زايد التى تشهد جهود تنموية وإهتمام كبير.

وأكد أن تردى الأوضاع فى الإسكان الجديد وابن بيتك، تضع المسئولية الأكبر على الجميع فى أن نكون أمام رؤية واستراتيجية للتغلب على كافة إشكاليات المدينة والتى يعانى منها المواطنون وتحتاج لتحرك على أرض الواقع حتى لا تتفاقم الأحداث والتداعيات السلبية، فيما اتفق معه النائب فخري طايل، عضو مجلس النواب مؤكدا أن مدينة السادات لم تنجح فى الجذب السكاني، ولابد أن يكون هناك نظرة شاملة للمدينة، لموقعها المتميز والمتوسط لمنطقة الدلتا، مشيرا إلى أنه يرى أن سبب التقصير دائما ما يكون من جانب القائمين على جهاز مدينة السادات، ومن ثم لابد من وضع أيدينا على الأسباب ولا يجب أن تكون المبررات واهية، ووأن نتعامل مع المشكلة على الطبيعة بزيارة ميدانية حتى تكون الصورة واضحة لأعضاء اللجنة.

وأتفق معهم النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقوم بدورها فى التنمية ولكن المسؤولين لا يقومون بدورهم الفعال مثلما يحدث فى مبادرة حياة كريمة والتى تعد المبادرة الأفضل فى تاريخ الشعب المصرى بشأن التنمية، فيما تحدث ممثلى جهاز مدينة السادات عن ترحيبهم بزيارة لجنة الإسكان بمجلس النواب لمدينة السادات لرؤية الوضع على أرض الواقع.

وانتهت اللجنة إلى التوصية بتشكيل زيارة ميدانية لمدينة السادات للوقوف على حقيقة الأوضاع خاصة أنها شكاوى كثيرة تحتاج لموقف واضح من أجل خدمة وتلبية مصالح المواطنين، حيث أكدت اللجنة بأنه سيتم مناقشة كافة ملابسات الطلب بشأن عدم الاهتمام بمدينة السادات بالمنوفية من حيث النظافة وطرق جمع القمامة وإعادة تدويرها، على أرض الواقع بالإضافة إلى قلة عمال النظافة وتردي شبكة الطرق بعدد من المناطق الصناعية بمدينة السادات.