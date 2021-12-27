ضخ الغاز طبيعى لأول وحدة سكنية فى قرية المراشدة بقنا ضمن مبادرة حياة كريمة

وأوضحت وزارة البترول - فى بيان اليوم الإثنين- أنه تم توصيل الغاز إلى 765 وحدة سكنية بالقرية المخطط توصيله إلى 1375 وحدة سكنية أخرى بالقرية، حيث تم تنفيذ الشبكات الأرضية للغاز بنسبة 100 % لعدد 6 قرى، وجارى تنفيذ 5 قرى أخرى فور الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى، حيث يجرى العمل فى أكثر من قطاع مرة واحدة، باستثمارات بلغت 9.3 مليون جنيه.
وناشدت شركة مودرن جاس المواطنين فى قرية المراشدة سرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية فى أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.
وقامت الشركة بتنفيذ خط الصلب بطول 1 كم، وضغط تشغيل 70 بار، وتم تركيب وتشغيل محطة تخفيض الضغط والقياس وإضافة الرائحة سعة 5000 متر مكعب/ ساعة، إضافة إلى تنفيذ شبكة الضغط البينى بطول 5500 متر، ضغط تشغيل 7 بار، كما تم تركيب منظمين للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 12200 متر.
وكانت وزارة البترول أطلقت - فى وقت سابق - مبادرة لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات بدون فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة.
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